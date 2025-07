Temptation Island, clamorosa indiscrezione: ''Flavio contattato da Mediaset''

News VIP

Sembra che l'approdo del tentatore Flavio a Uomini e Donne dopo Temptation Island sia cosa fatta, almeno stando all'ultima clamorosa indiscrezione che circola in queste ore.

Dalla prima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5, il tentatore Flavio Ubirti ha catalizzato l’attenzione del pubblico per la sua bellezza, e così anche quella delle fidanzate di questa stagione, in particolare di Denise. Una recente indiscrezione lo vorrebbe pronto a firmare con Mediaset, ecco i dettagli.

Temptation Island, Flavio firma con Mediaset?

Non è una novità che i volti dei reality show di Mediaset trovino poi spazio in altri programmi, soprattutto se catturano l’attenzione e il favore del pubblico, come ha fatto Flavio Ubirti. Sembra che il tentatore di Temptation Island approderà in un altro programma di Canale 5, ma procediamo con ordine. Sin dalla prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, i telespettatori non hanno potuto non notare l’affascinante tentatore ventiquattrenne, originario di un paesino in provincia di Firenze. Nel villaggio delle fidanzate, Flavio ha attirato l’attenzione di Denise, che ha iniziato ad essergli sempre più vicina facendo continui paragoni con Marco il quale alla fine ha sbottato, chiedendo il falò di confronto anticipato e mettendo fine alla loro relazione.

Mentre Denise ha provato a riconquistare Marco, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Lorenzo Pugnaloni ha assicurato di essere a conoscenza di un gossip succulento su Flavio ovvero che il tentatore è stato contattato da Maria De Filippi per la nuova edizione di Uomini e Donne, in quando la presentatrice lo vorrebbe come nuovo tronista. Ora una nuova indiscrezione sembra confermare questa ipotesi.

Temptation Island, Flavio nuovo tronista di Uomini e Donne

Flavio Ubirti ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island, al punto che sembra che Maria De Filippi si sia immediatamente messa in contatto con lui tramite la sua redazione per assicurarsi la presenza del calciatore 24enne sul trono di Uomini e Donne. A confermale l’ipotesi il portale Arezzo Notizie che ha diffuso la notizia secondo la quale Flavio avrebbe contattato Baldaccio Bruni, società di Eccellenza in cui ha giocato fino allo scorso anno, per comunicare che non potrà rinnovare il contratto, riportando le parole del direttore sportivo Alberto Bruni.

“È un contrattempo inatteso per noi. Il ragazzo ci ha detto di aver ricevuto un’importante offerta di lavoro da Mediaset e noi ne abbiamo preso atto. Forse potevamo prevedere che sarebbe andata a finire così ma sono ragionamenti dettati dal senno di poi. La cosa certa è che dovremo muoverci in fretta sul mercato per trovare un sostituto”.

La notizia è stata ripresa anche da Deianira Marzano che, attraverso la testimonianza di una sua followers che conosce direttamente Flavio, ha assicurato che vedremo il protagonista di Temptation Island nel dating show di canale 5.

