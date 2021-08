Raimondo Todaro non sarà nel cast di Amici: la verità sull’addio a Ballando con le Stelle

Gossip TV

Raimondo Todaro racconta la sua verità sull’addio a Ballando con le Stelle e sulla presenza ad Amici.

Dopo aver annunciato di voler lasciare in via definitiva Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro è stato ufficializzato come nuovo professore di ballo di Amici. Tra la furia di Milly Carlucci e la curiosità dei fan del talent show di Maria De Filippi, Todaro ha deciso di rompere il silenzio raccontando la sua verità sulla spinosa questione, e negando apertamente il gossip che lo vorrebbe nel cast del programma di Canale5.

Raimondo Todaro: “Ecco perché ho lasciato Ballando con le Stelle”

La notizia dell’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ha lasciato gli spettatori senza parole. Il ballerino, dopo ben 15 anni di collaborazione con lo show danzante condotto da Milly Carlucci, ha preferito rinunciare alla nuova stagione, per approdare ad Amici, almeno secondo le indiscrezioni. Qui, Todaro sarà il nuovo professore di ballo, dopo che la De Filippi ha promosso Lorella Cuccarini al banco di canto, tagliando fuori Arisa. Come prevedibile, la Carlucci non ha preso bene la decisione di Raimondo e i due si sono scontrati ferocemente sui social.

Ora, il ballerino ha deciso di vuotare il sacco, rivelando la sua verità al settimanale Oggi. A quanto sembra, la notizia della sua partecipazione ad Amici è del tutto infondata: “Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa”, ha commentato il ballerino.

Todaro non accetta che si parli di tradimento nei confronti della presentatrice di Rai1, e conferma di aver lasciato per esigenze personali, ovvero la voglia di sperimentare e fare anche altro. Insomma, con Todaro che conferma la sua non presenza ad Amici è difficile indovinare chi sarà il nuovo professore di ballo.

