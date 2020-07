Lino Guanciale si è sposato: Ecco chi è la fortunata Antonella Liuzzi...

Gossip TV

Lino Guanciale, l'attore de L'Allieva, La Porta Rossa e Non dirlo al mio Capo, ha sposato in gran segreto la fidanzata, Antonella Liuzzi. Tutto sulle nozze e sulla fortunata sposina.

Vi ha conquistato nei panni del bel dottor Claudio Conforti o vi siete innamorate di lui nel ruolo del tenebroso Commissario Cagliostro? Siamo spiacenti, Lino Guanciale, protagonista di fortunate Serie TV targate Rai come L'Allieva e La Porta Rossa e di diversi successi cinematografici, non è più su piazza!

Fiori d'arancio per Lino Guanciale e Antonella Liuzzi

Le nozze sono state celebrate il 18 luglio a Roma, in Campidoglio. Primi a parlarne sono stati i colleghi del Gazzettino di Noci, il giornale del paesino in provincia di Bari dov'è nata la sposa: Antonella Liuzzi. Oggi però, la notizia viene confermata proprio dall'attore con un tenero scatto pubblicato sui social.

Chi è Antonella Liuzzi?

Antonella, fortunata sposina, è docente universitaria e presidente del consiglio di amministrazione di una società che si occupa della gestione di strutture alberghiere. La relazione con l'attore è stata ufficializzata circa un anno fa, poi le nozze segretissime e l'annuncio a cose fatte, probabilmente proprio per preservare la novella sposa, lontana dal mondo dello spettacolo.

Lino Guanciale: "non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia"

Le intenzioni di Lino erano comunque chiare, il bell'attore dagli occhi color del mare, aveva dichiarato di recente in un'intervista a Visto: "Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia".

Rai, Primavera 2021: Lino Guanciale protagonista della nuova Serie Il Commissario Ricciardi

Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo di Rai1 in autunno con la terza stagione de L’Allieva, mentre attendiamo per la stagione primaverile 2021 il debutto della nuova Serie: Il commissario Ricciardi, dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Ambientata in una Napoli anni ‘30, vedrà Lino Guanciale nel ruolo di un commissario ferito dal dolore con il “Fatto”, ovvero la capacità di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta.