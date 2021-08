La Talpa, Mediaset fa slittare la messa in onda e scarica Barbara D’Urso!

Gossip TV

Sembra che Barbara D’Urso non sarà al timone della nuova edizione de La Talpa, che tornerà non prima dell’autunno 2022.

Mediaset ha annunciato il ritorno ufficiale de La Talpa, uno dei reality show più amati di sempre, presto in prima serata sulle sue reti. Nonostante l’entusiasmo dimostrato dai telespettatori, il Biscione si vedrà costretto a rimandare il debutto del programma, e voci di corridoio mormorano che non sarà Barbara D’Urso a condurre la nuova stagione.

La Talpa: quando torna e chi conduce?

L’annuncio del ritorno sul piccolo schermo de La Talpa ha entusiasmato i telespettatori, affezionati al format dinamico del reality show, che da diversi anni è scomparso dalla Tv. Dopo la rivelazione di Mediaset hanno iniziato a circolare diverse ipotesi sul cast e sulla presentatrice che prenderà le redini del programma. Nelle ultime settimane si è ipotizzato che Barbara D’Urso potesse condurre La Talpa, alla luce delle rinunce dell’ultimo anno che hanno visto dimezzati i programmi cult della presentatrice partenopea. Ora, tuttavia, arrivano informazioni più certe a riguardo, che escludono la presenza della D’Urso.

“Barbara d’Urso sarà la nuova conduttrice de La Talpa? La notizia circola da qualche giorno e viene rilanciata da diversi siti con reazioni contrastanti. Fonti Mediaset non confermano l’ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”, si legge su Dagospia. Mentre Paola Prego si è detta pronta riprendere il suo posto, sembra che a Cologno Monzese non ci sia ancora troppo fermento per l’organizzazione del reality show, dal momento che causa probabile allungamento del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, non vedremo La Talpa prima dell’autunno 2022.

“Chi ci sarà alla conduzione? È una domanda che a Cologno Monzese non si stanno facendo perché prima bisognerà capire il periodo di messa in onda. Con lo scontato allungamento del Grande Fratello Vip e gli accordi già presi per L’Isola dei Famosi, La Talpa potrebbe sbarcare su Canale 5 non prima dell’autunno 2022”, questa l’indiscrezione che delude i fan.