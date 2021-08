Giulia De Lellis in vacanza con la famiglia di Carlo Beretta!

Gossip TV

Giulia De Lellis mette a tacere le chiacchiere sulla rivalità con la suocera, mostrando le foto delle vacanze in famiglia con Carlo Beretta.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono sempre più innamorati. La bella influencer romana si è vista, suo malgrado, protagonista di alcuni pettegolezzi che riguardano rapporti tesi con la famiglia della sua dolce metà. La De Lellis, tuttavia, ha messo a tacere le indiscrezioni, documentando con alcune foto su Instagram la sua vacanza con la famiglia del Beretta.

Giulia De Lellis: nessuna tensione con la famiglia Beretta

Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore con Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia di imprenditori. Nonostante i due siano inseparabili, e i loro sentimenti palesi a tutti, si vocifera da diverso tempo che alla suocera Umberta non andrebbe molto a genio questa unione. Il gossip, avallato dalle continue reunion tra la donna e l’ex fidanzata di Carlo, Dayane Mello, hanno amplificato la notizia a dismisura facendo temere per il futuro della coppia.

Poche ore fa, tuttavia, Giulia ha messo a tacere le chiacchiere mostrandosi serena con la famiglia Beretta. La De Lellis, proprio in questi giorni, si trova in vacanza in Toscana con i suoceri e sembra che tutto sita filando liscio. Nessuna nube all’orizzonte per Giulia e Carlo, che presto potrebbero decidere di fare il grande passo e cercare il loro nido d’amore. C’è chi, inoltre, assicura che i due stiano provando ad avere un figlio, con l’intento di formare la propria famiglia.

Questo è stato un anno speciale per la De Lellis, che si è calata per la prima volta nel ruolo di presentatrice con la prima edizione di Love Island Italia. La romana è soddisfatta del suo lavoro e non vede l'ora di tornare sul piccolo schermo, senza trascurare tutti i progetti da influencer che ha preso a cuore.