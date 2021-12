Cecilia Rodriguez in dolce attesa? La dichiarazione della modella

Gossip TV

E’ da qualche giorno che si vocifera di una gravidanza di Cecilia Rodriguez, che aspetterebbe un figlio da Ignazio Moser. La sorella di Belen ha fatto chiarezza a riguardo su Instagram.

Quando si è famosi, purtroppo, non ci si può nemmeno permettere di ingrassare qualche chilo. Non appena si sfoggia una seppur minima rotondità, tutti a gridare alla gravidanza. E’ successo a Cecilia Rodriguez, la compagna di Ignazio Moser. Da qualche giorno sono partiti i gossip in rete a causa di alcune fotografie nelle quali è stata ravvisata un'inaspettata e lieve morbidezza. Ovviamente la sorella di Belen ha sentito subito la necessità di fare chiarezza. E così è ricorsa a una Instagram Story nella quale ha scritto: "Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l'ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità".

Se le ultime parole di Cecilia suonano come un ammonimento, dal resto della dichiarazione capiamo benissimo che la Rodriguez sogna di mettere su famiglia con il suo bello. Questo suo desiderio era stato espresso anche nel 2020, creando un altro equivoco, e cioè spingendo Francesco Moser, il babbo di Ignazio, a esprimere la sua gioia per l’arrivo del suo quarto nipote. All’epoca ci pensò Belen a chiarire: sua sorella era soltanto lievemente ingrassata.