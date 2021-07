Can Yaman e il suo Vizio segreto: esplode la polemica

Gossip TV

Can Yaman si lascia fotografare con un sigaro in bocca per una campagna pubblicitaria, ma le fan non apprezzano.

Can Yaman è decisamente l’uomo del momento. Fisico statuario, fascino da vendere e un’innata sensualità sono le carte vincenti del divo turco, che sta spopolando con la soap Mr Wrong, in onda in prima serata su Canale5. Ma Can è davvero così perfetto come tutti pensano? L’ultima foto pubblicata su Instagram dall’attore innesca la polemica e le fan scoprono così il suo vizio inaspettato.

Can Yaman non è così perfetto: ecco perché

Can Yaman può ritenersi soddisfatto del successo che sta raccogliendo tra il pubblico italiano. L’attore è tornato a far battere il cuore delle fan nel ruolo di Can Divit, fotografo ribelle e selvaggio, che si trova a dover affrontare una burrascosa relazione con la dolce Sanem Aydin in Daydreamer. Il divo turco ha impersonato alla perfezione il protagonista della soap che ha infiammato i telespettatori di Canale5, per poi tornare nelle vesti di Ozgur Atasoy in Mr Wrong, al fianco della collega Ozge Gurel. Questa serie tv è stata decisamente meno fortunata, tanto che Mediaset ha deciso di relegarla alla prima serata del martedì fino alla puntata finale, che rivelerà il destino della coppia.

Nel frattempo, Can indossa i panni di Sandokan nel remake che presto approderà sul piccolo schermo, e che gli è costato interminabili sessioni di palestra per apparire al meglio. Non che lo Yaman abbia bisogno di particolare sforzo per mettere in mostra il suo corpo scultore, e il fascino innato che fa impazzire migliaia di donne in tutta Europa. Sul piano personale, inoltre, lo Yaman può ritenersi fortunato, dal momento che la storia d’amore con Diletta Leotta procede a gonfie vele. Dopo aver fatto visita ai suoi cari in Turchia, Can è pronto a fare il grande passo e suo padre ha parlato del matrimonio con la Leotta, facendo intendere di essere felice per questa unione.

Insomma, per Can questo è un momento d’oro, non fosse per la polemica che è scoppiata nelle ultime ore a causa del suo ‘vizio segreto’. Lo Yaman è testimonial di una marca di sigari e si è lasciato ritrarre mentre è intento a prendere una bella boccata di tabacco, pubblicizzando così un vizio dannoso per l’organismo. Come nel caso di Massimiliano Mollicone, Can è stato criticato per questa scelta ma, del resto, nessuno è perfetto.