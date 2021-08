Barbara D’Urso, bordata di Nathaly Caldonazzo: ''Sono andata una volta sola e…''

Gossip TV

A sorpresa, Nathaly Caldonazzo lancia un provocazione a Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso ha accettato con il sorriso la decisione di Mediaset, che ah ridimensionato il suo spazio su Canale5, promettendo di tornare in prima serata prima di quanto previsto. La presentatrice partenopea si gode gli ultimi giorni di vacanza, lontano dallo stress della città, ma deve fare i conti con una frecciatina velenosa quanto inaspettata, lanciata da Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo provoca Barbara D’Urso

Grandi novità in casa Mediaset e grandi cambiamenti per Barbara D’Urso. La presentatrice partenopea ha scoperto che i suoi programmi cult sono stati ridimensionati dalla Rete con la presentazione dei nuovi palinsesti, ma non si è persa d’animo, e ha promesso ai suoi fan di tornare al più presto in prima serata con uno dei suoi format. Mentre la domenica pomeriggio passa nella mani di Silvia Toffanin e Anna Tatangelo, che ha parlato del paragone con la D’Urso, arriva una frecciatina decisamente inaspettata per la presentatrice.

Nathaly Caldonazzo, rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, ha lanciato una bordata epica a Barbara. “Dalla D’Urso sono andata una sola volta quattro anni fa e mi è bastato per la vita”, ha confessato la Caldonazzo, parlando dell’ospitata del 2017 a Domenica Live, avvenuta subito dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Cosa è successo di così grave per indispettire la Caldonazzo? L’ex volto di Temptation Island Vip preferisce lasciare la questione avvolta nel mistero, così come Barbara continua a non rispondere alle provocazioni e, anzi, si mostra sui social con bikini sempre più striminziti.