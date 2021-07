Una Vita Anticipazioni 2 luglio 2021: Padre Anrubia sa come individuare l'assassino di Ursula!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Padre Anrubia, ex confessore di Ursula, chiede un incontro con Mendez e annuncia di sapere come individuare l'assassino della donna.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Padre Anrubia, l'ex confessore di Ursula, chiede un incontro con Mendez e annuncia di sapere come individuare l'assassino della donna.

Una Vita Anticipazioni: Mendez continua a indagare sull'assassinio di Ursula

Le indagini sull'assassinio di Ursula sono ancora aperte, Marcia è stata scagionata, nonostante le accuse post morte della defunta; la Dicenta ha accusato apertamente la Sampaio in una lettera giunta in commissariato dopo il suo tragico omicidio. Di fatto, una testimonianza confermata, ha messo in salvo la bella domestica lasciando il caso irrisolto. Se non è stata Marcia, chi ha ucciso Ursula Dicenta? Le indagini di Mendez non si sono fermate, il Commissario ha indagato, solerte, sia su Santiago che sulla misteriosa Genoveva Salmeron. In entrambi i casi però, Mendez non ha trovato prove schiaccianti ed è stato inevitabilmente costretto a spostare la sua attenzione altrove.

Padre Anrubia ha degli indizi sulla morte di Ursula, nella Puntata di Beautiful del 2 luglio 2021

Le indagini di Mendez sull'omicidio di Ursula sembrano ad un punto morto, quando, un testimone misterioso, viene intercettato dal commissario. L'uomo rappresenta la chiave di svolta del caso. Stiamo parlando del sacerdote che ha confessato Ursula poche ore prima della sua drammatica fine. Ricordiamo che la Dicenta, per preparasi all'incontro con Genoveva aveva deciso di andare in chiesa, sapeva infatti che durante l'appuntamento una delle due avrebbe perso la vita e prima di trasformarsi in vittima o assassina, aveva scelto di purificarsi l'anima.

Una Vita Anticipazioni: Mendez ascolta il sacerdote. La verità è vicina!

Padre Anrubia, l'ex confessore di Ursula, l'ultimo ad aver parlato con la vittima prima del suo tragico omicidio, chiede un incontro con Mendez e annuncia di sapere come individuare l'assassino della donna. l'uomo sembra avere degli indizi, probabilmente raccolti nel segreto del confessionale, che ha deciso di rivelare per aiutare il commissario ad assicurare alla giustizia gli assassini di Ursula.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.