Una Vita Anticipazioni 9 novembre 2022: Lolita è confusa. La sua vita è cambiata per sempre! Ecco cosa sta succedendo...

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap spagnola ormai arrivata alle sue battute finali: Alodia ha lasciato Ignacio dopo aver scoperto il suo tradimento. La ragazza non ha alcuna intenzione di perdonarlo nonostante il marito le abbia disperatamente chiesto perdono. Bellita decide di intervenire e organizza un piano per farli riavvicinare. Intanto Lolita è molto confusa e non sa come comportasi con Fidel e con la richiesta di Ramon di trasferirsi a Cabrahigo. La Casado confessa il suo turbamento a Felipe. Intanto l'avvocato deve capire cosa fare con una proposta di lavoro arrivata poco tempo prima.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 9 novembre 2022: Bellita vuole riunire Alodia e Ignacio

Alodia ha scoperto il tradimento di Ignacio e lo ha lasciato. La ragazza ha trovato alloggio a casa di Bellita e Josè e non ha alcuna intenzione di perdonare il marito, nonostante quest'ultimo le abbia chiesto disperatamente perdono. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 9 novembre 2022, Bellita dovrà intervenire. Stanca di questa situazione, la cantante organizzerà un piano per riunire il nipote di suo marito a sua moglie. Penserà quindi che sia necessario che i due si trasferiscano insieme a Ecija, dove il Quiroga aprirà un nuovo studio medico e sarà lontano dalla sua amante. Ma come riuscirà a convincerli ad andare via da Acacias?

Lolita confusa: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 9 novembre 2022

Lolita ha avuto molta paura di perdere Fidel. Il poliziotto è caduta vittima di un agguato e ha rischiato di morire. Per fortuna la sua salute, dopo il rischioso intervento a cui si è sottoposto, è migliorata. Scongiurato il pericolo, Lolita è tornata a respirare e ha informato Ramon di voler cambiare vita e di voler riportare Moncho – suo figlio – ad Acacias. Il Palacios ha però ribaltato la situazione e ha proposto alla nuora di raggiungere loro il bambino al paese. Lolita non sa se accettare o meno e deve affrontare una profonda confusione nella sua mente. Lasciare il quartiere significherebbe dire addio a Fidel, con cui – è ormai evidente – c'è del tenero. Ma Ramon sembra voler remar contro a questo rapporto, geloso e spaventato che la giovane dimentichi suo figlio Antoñito. Con questo stato d'animo, Lolita si confiderà con Felipe, l'unico che può darle una mano a fare chiarezza.

Una Vita Anticipazioni Puntata 9 novembre 2022: Felipe riflette su una nuova proposta di lavoro

Dori ha accettato di sposare Felipe e i due progettano il loro futuro insieme. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 9 novembre 2022, l'avvocato dovrà riflettere su un'altra importante novità. L'Alvarez-Hermoso ha ricevuto una proposta di lavoro che lo porterà lontano da casa; lo vedremo quindi parlare con la sua promessa sposa e decidere con lei sul da farsi. Cosa penseranno di fare? Rivedranno i loro piani e decideranno di lasciare Acacias alla volta di un altro domani?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10