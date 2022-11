Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'8 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap spagnola ormai arrivata alle sue battute finali: Felipe ha stupito Dori con una proposta di matrimonio e la ragazza, commossa, accetta di sposare l'avvocato, per la gioia di tutti gli inquilini del quartiere. Intanto Genoveva sta sempre più male e Marcelo, preoccupato, le propone di consultare un altro medico. Gabriela però convince la madre a non chiamare altri specialisti. Hortensia decide di rivelare ad Azucena la verità su suo padre e la ballerina, commossa, la sprona a raccontare tutto a Pascual. Marcelo invece cerca di convincere Luzdivina a non lasciare Acacias.

Dori e Felipe presto sposi: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita dell' 8 novembre 2022

Un lieto fine attende la coppia formata da Dori e Felipe. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che in queste puntate finali della soap, i due innamorati progetteranno il loro futuro insieme. Dopo aver superato un momento di grande crisi, provocato dalla rivelazione da parte di Dori di non essere un'infermiera e di aver utilizzato l'avvocato come cavia per una sua ricerca, gli innamorati stanno per fare un passo importante: il matrimonio. Nella puntata che vedremo l'8 novembre 2022, la scienziata accetterà la proposta di nozze da parte del suo compagno e sarà felicissima di diventare sua moglie. Anche i vicini di casa dell'avvocato saranno contenti di vedere i due finalmente insieme e proiettati verso un radioso domani.

Anticipazioni Una Vita Puntata dell'8 novembre 2022: Genoveva sta sempre più male

Genoveva è caduta nella mani del suo peggior nemico: Gabriela, sua figlia. La Salmeron sta male e non si sta accorgendo, purtroppo per lei, che la sua bambina – che ha rivisto dopo anni dal suo abbandono – ha deciso di vendicarsi e di sbarazzarsi di lei. Per questo la sta avvelenando a poco a poco. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata della Soap in onda l'8 novembre 2022, le condizioni di salute di Genoveva peggioreranno. I suoi malori diventeranno sempre più frequenti e questo metterà in allarme Marcelo. Il maggiordomo consiglierà quindi alla sua padrona di consultare un altro medico ma Gabriela, spaventata che possano scoprire il suo piano, convincerà la mamma a non chiedere altri interventi. Sarà lei a occuparsi di tutto. La Dark Lady finirà per dare retta alla ragazza, fidandosi di lei.

Una Vita Anticipazioni 8 novembre 2022: Hortensia confessa ad Azucena la verità su suo padre

Hortensia vorrebbe tanto uscire allo scoperto con Pascual ma un terribile segreto del suo passato la tormenta. La Rubio non ha infatti mai confessato la verità sulla nascita e sulla paternità di Azucena. Dopo essersi confidata con Rosina, la donna prenderà coraggio e nella puntata dell'8 novembre 2022, rivelerà alla figlia che suo padre è morto prima che potessero sposarsi. La giovane ballerina è nata quindi fuori dal matrimonio e questo ha condizionato per sempre la vita di Hortensia. Azucena non solo non prenderà male questa notizia ma, commossa dal coraggio della sua mamma, la spronerà a parlare apertamente con il Sacristan e a chiarire tutto con lui. Il loro amore dovrà trionfare. Intanto Marcelo cercherà di convincere Luzdivina a non lasciare Acacias e per riuscirci le confesserà i suoi sentimenti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10