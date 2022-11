Addio Una Vita! Da Oggi torna su Canale5 Terra Amara

Anticipazioni TV

Dopo aver detto salutato per sempre gli abitanti di Calle Acacias, dobbiamo prepararci a dare - nuovamente - il benvenuto a quelli di Cukurova: Terra Amara prende il posto di Una Vita su Canale 5!

A partire da oggi, lunedì 14 novembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 non andrà più in onda Una Vita, la cui ultima puntata è stata trasmessa sabato 12 novembre 2022. A rimpiazzare la soap opera spagnola ci penserà Terra Amara: finalmente, torna a farci compagnia la seguitissima telenovela turca!

Una Vita lascia il posto a Terra Amara!

Il 22 giugno del 2015 andava in onda su Canale 5 la prima puntata di Una Vita, la soap opera spagnola che, da sette anni a questa parte ha tenuto compagnia - più o meno - tutti i giorni ad innumerevoli telespettatori del Belpaese. Sabato scorso, il 12 novembre 2022, è andata in onda l'ultima puntata di Acacias 38 - questo il titolo originale della telenovela -. I fedelissimi, dunque, hanno avuto modo di scoprire come è andata a finire per Genoveva, Felipe, Lolita, Ramon e gli altri abitanti del quartiere. La rete ammiraglia Mediaset, però, non ci lascerà soli: al posto di Una Vita, infatti, verrà nuovamente trasmessa Terra Amara, la soap turca che, nel giro di appena qualche mese, ha conquistato i più, e la cui messa in onda era stata interrotta a metà settembre. Da oggi, lunedì 14 novembre 2022, a partire dalle 14.10, ovviamente su Canale 5, Zuleyha, Yilmaz, Demir e gli altri torneranno ad emozionarci, con le loro avventure e disavventure. E, quanto pare, lo faranno per molto tempo: Terra Amara si compone di quattro lunghe stagioni! Ma vediamo insieme dove eravamo rimasti, e che cosa succederà nell'episodio odierno della telenovela turca.

Terra Amara: Dove eravamo rimasti a settembre...

Alla fine, Demir è riuscito a spuntarla ancora contro Yilmaz. Non soltanto l'uomo è stato in grado di strappargli per sempre Zuleyha, ma, ora, gli ha soffiato da sotto il naso la posizione da Presidente della Camera dell'Industria. Infatti, lo Yaman è stato eletto, anche se soltanto grazie ad un unico voto di differenza. L'ex meccanico fa ancora fatica ad accettarlo, però non ha altra scelta. Intanto, Hunkar ha una notizia sconvolgente da dare alla nuora: Veli è morto. La Altun è sotto shock per la dipartita del fratellastro, benché si tratti della persona che le ha causato tanta sofferenza. Se la ragazza è turbata, Sermin è letteralmente devastata nell'apprendere della scomparsa prematura di Veli. La bionda, per giustificare il suo stato d'animo, non può far altro che confessare di essere stata innamorata del giovane deceduto. Veli, d'altra parte, non ha mai ricambiato i sentimenti di Sermin, anzi: ha sfruttato l'ascendente che sapeva di avere su di lei per truffarla... Gaffur, invece, è stato licenziato dal suo capo, e con lui anche Saniye. Demir non poteva lasciare impunito il suo tentativo di uccidere l'Akkaya, che non era stato lui ad ordinargli. Inizialmente, Gaffur e la moglie si stavano godendo la loro ritrovata libertà, con il bel gruzzolo di cui disponevano; poi, tuttavia, un balordo li ha derubati. Essendo rimasti senza lavoro e senza denaro, Saniye minaccia il marito: se non troverà il modo di farli riassumere, lo lascerà. Gaffur, disperato, arriva a ricattare Hunkar per obbligarla a farli tornare alla tenuta...

Terra Amara: Ecco che cosa succederà nell'Episodio di Oggi 14 novembre 2022!

Zuleyha e Sermin sono in macchina insieme, quando d'un tratto l'automobile si ferma. Casualmente, Yilmaz, un ex meccanico, sta passando per di lì proprio in quel momento. Notando che l'amata e la bionda sono in difficoltà, presta loro soccorso. Dopo che l'Akkaya ha riparato il veicolo, la Altun e Sermin si rimettono in viaggio verso la tenuta. Rincasate, la moglie di Sabahattin non vede l'ora di raccontare alla zia che cosa è successo tra sua nuora e l'ex fidanzato. Sermin mette al corrente Hunkar del pronto soccorso che Yilmaz ha appena prestato a lei e a Zuleyha. La pettegola nipote, tuttavia, non si limita a riportare i fatti, bensì ne inventa una versione che mira a mettere in cattiva luce l'ex sarta. La signora, che non si è mai fidata della Altun, ora ne dubita ancora di più. Intanto, quest'ultima, all'oscuro di ciò che sta avvenendo alle sue spalle, ha altro a cui pensare. Zuleyha è furiosa, tanto con Demir quanto con Gulten. Se il marito non fa che trattarla come un trofeo di cui vantarsi, la domestica l'ha tradita. La ragazza ha infatti scoperto che Gulten non aveva fatto recapitare le sue lettere a Yilmaz, quando lui era in carcere ad Istanbul. In preda all'ira, la Altun ripudia l'inserviente come amica... Qui la trama completa della puntata di Terra Amara di oggi.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.