Una Vita Anticipazioni 12 novembre 2022, Ultima Puntata della Soap: Addio per sempre Calle Acacias!

Siamo arrivati alla fine. Una Vita andrà in onda per l'ultima volta il 12 novembre 2022. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata finale della Soap che ormai da anni ci fa compagnia su Canale5.

Dopo averci fatto compagnia per sette anni, Una Vita va in onda con la sua Ultima Puntata. L'appuntamento è per sabato 12 novembre 2022 alle 15.20 su Canale5. Sarà un episodio di un'ora circa, in cui vedremo concludersi le vicende di Calle Acacias, con addii per sempre e grandi e inaspettati ritorni. Ma vediamo insieme le Anticipazioni della Soap per il suo Gran Finale: Genoveva sta morendo ma prima di spirare ha voluto chiamare Felipe a casa sua, speranzosa di ottenere da lui il perdono. L'avvocato, sebbene le riveli di essere stato innamorato di lei, non può dimenticare tutto il male che gli ha fatto e se ne va senza darle nessun conforto. Marcelo viene portato via per essere interrogato e Gabriela, rimasta sola e unica erede della Salmeron, fa una chiamata. Dall'altra parte della cornetta c'è il suo complice: Cayetana Sotelo-Ruz. La vera signora di Acacias non è morta ed è lei la mente geniale dietro a tutto. Intanto Pascual, per nulla spaventato dal suo racconto, chiede a Hortensia di sposarlo mentre Leonor fa una sorpresa a tutti e torna a casa per sempre. Dori e Felipe si trasferiscono a Ginevra mentre Casilda entra in affari con Susana e Rosina. Lolita e Ramon si trasferiscono a Cabrahigo ma la Casado mette in chiaro al suocero che continuerà a sentire Fidel. La puntata si conclude con un grande festeggiamento in onore di Bellita che ha ricevuto un'importante onorificenza e che canta una canzone dedicata ad Acacias 38.

Anticipazioni Ultima Puntata Una Vita: Felipe non perdona Genoveva. La Salmeron muore

Nella penultima puntata di Una Vita abbiamo scoperto che Aurelio è scampato all'incendio. Tornato a casa, ha sparato a Genoveva in pieno petto ed è stato colpito a sua volta da Marcelo, deciso a proteggere Gabriela, la sua prossima vittima. Le Anticipazioni della Soap per l'ultimo episodio in onda il 12 novembre 2022, ci rivelano che Genoveva, in fin di vita, chiederà a Felipe di perdonarla. La donna ha fatto chiamare il suo ex marito per un ultimo confronto ma l'avvocato, sebbene le riveli di averla amata in passato, non è in grado di dimenticare quello che lei ha fatto e le volta le spalle, senza darle alcun conforto. La Dark Lady muore lasciando a Gabriela tutta la sua eredità.

Ultima Puntata Una Vita: Il ritorno del male. Cayetana è viva!

Gabriela rimarrà da sola a casa dopo che Marcelo verrà portato via dalla polizia per essere interrogato. La ragazza farà la sua ultima e decisiva telefonata misteriosa. Nell'ultima puntata di Una Vita scopriremo che il complice della piccola Salmeron non è altri che Cayetana Sotelo-Ruz. La Dark Lady non è morta e si è nascosta per tutto questo tempo, pronta a riprendersi ciò che è suo, al momento opportuno. Non vedremo la signora di Acacias di nuovo nel quartiere ma potremo sentire distintamente la sua presenza.

Una Vita Anticipazioni Gran Finale: ecco come finirà una vita per gli altri personaggi della Soap

Oltre alla morte di Genoveva assisteremo a dei grandi ritorni e degli addii per sempre. Mentre Pascual chiederà a Hortensia di sposarlo e Casilda deciderà di fare affari con Susana e Rosina, a Calle Acacias tornerà Leonor insieme a tutta la sua famiglia. La ragazza informerà la madre e la zia di volersi trasferire nel quartiere per sempre e Rosina sarà felicissima. Finalmente la sua famiglia sarà unita. Lolita e Ramon invece prepareranno la loro partenza per Cabrahigo. La ragazza metterà però in chiaro una cosa con suo suocero. Nonostante il trasferimento, lei continuerà la sua amicizia con Fidel e se nascerà qualcosa in più, non avrà il diritto di dire nulla. Dori e Felipe infine annunceranno a tutti il loro trasferimento a Ginevra. La puntata si concluderà con una canzone cantata da Bellita e dedicata ad Acacias, in festa per il grande riconoscimento che la cantante avrà appena ricevuto.

