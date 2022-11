Una Vita Anticipazioni 10 novembre 2022: Casilda con il cuore spezzato. E' tutta colpa di Rosina

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 novembre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap spagnola ormai arrivata agli sgoccioli: Casilda è ormai diventata ricca e intende aprire una sua attività. La cameriera lo comunica a Rosina ma la Rubio non fa alcuna piega e sembra non essere minimamente interessata al suo addio. Casilda ci rimane molto male. Intanto Ramon non riesce a sopportare che Fidel mostri interesse verso Lolita ma la ragazza mette in chiaro che ha tutto il diritto di rifarsi una vita e di essere felice. Spinto da questo atteggiamento, Fidel si fa avanti e chiede alla Casado di poterla corteggiare.

Rosina spezza il cuore di Casilda: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 10 novembre 2022

Casilda è ricca e ha un progetto importante da realizzare. La ragazza ha vinto alla lotteria e intende cambiare vita. Ha pensato infatti di aprire un'attività commerciale al mercato e lasciare così il servizio a casa di Rosina. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la ragazza informerà la Rubio della sua intenzione di lasciare la sua casa ma la sorella di Hortensia non reagirà come la dolce cameriera si sarebbe aspettato. Rosina non farà una piega davanti al racconto di Casilda e mostrerà anzi una grande indifferenza, lasciando la Escolano con il cuore spezzato. Vi anticipiamo che l'atteggiamento di Rosina sarà solo una facciata. La donna soffrirà tantissimo per questa notizia, spaventata di dover rinunciare a Casilda, ormai diventata una di famiglia.

Anticipazioni Una Vita Puntata 10 novembre 2022: Lolita mette al suo posto Ramon

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 10 novembre 2022, Lolita non ne potrà più delle interferenze di Ramon. Il Palacios non ha fatto mistero di non sopportare il rapporto – ormai diventato intimo – tra sua nuora e Fidel. Ramon ha paura che Lolita dimentichi Antoñito e per evitare che il rapporto con il poliziotto diventi più serio, le ha proposto di trasferirsi a Cabrahigo. La bella Casado lo rimetterà però al suo posto. Chiederà al suocero di non interferire nella sua vita e di lasciarla in pace. Lei, come tutti, ha il diritto di essere felice. Incoraggiato da questo atteggiamento, Fidel deciderà di farsi avanti e le chiederà il permesso di corteggiarla.

Una Vita Anticipazioni 10 novembre 2022: Hortensia rivela a Pascual la verità su Azucena

Nella puntata di Una Vita del 10 novembre 2022, Hortensia prenderà coraggio e rivelerà a Pascual la verità sul padre di Azucena. La Rubio confesserà al suo amato di non essere mai stata sposata e di aver dato alla luce la figlia, fuori dal matrimonio. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Sacristan ne rimarrà sconvolto ma capirà finalmente il motivo per cui la sua amata non voleva uscire allo scoperto. Vi anticipiamo che Pascual, dopo questa rivelazione, sarà sempre più convinto che Hortensia sia la donna per lui. Il loro amore trionferà!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10