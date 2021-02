Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2021: Armando lascia Acacias, Susana ferita...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 18 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Armando rivelerà a Susana di dover lasciare Acacias. Come la prenderà la sarta?

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Susana, vedendo Armando distante, pensa che l'uomo abbia cambiato idea su di loro; lui però si affretta a spiegarle la vera motivazione del suo strano comportamento: il re gli ha affidato un incarico che lo costringerà a partire alla volta della Francia. Nel frattempo Ramon capisce perché Lolita rifiuta i suoi regali...

Una Vita Anticipazioni: Armando deve lasciare Acacias

Susana negli ultimi giorni ha ricevuto diversi bigliettini da Armando, non si è trattato però di messaggi d'amore, ma solo di mille scuse con cui il corteggiatore giustificava la sua imperdonabile assenza. La poverina si è molto preoccupata, ha temuto davvero di essere stata, sedotta e abbandonata e il dubbio l'ha fatta cadere nello sconforto più nero. In realtà scopriamo proprio nell'episodio di oggi che Armando non si è affatto pentito della relazione con Susana, anzi, prova dei sentimenti molto forti per lei. Purtroppo però, si trova a dover fare i conti con una questione imprescindibile che lo porterà presto lontano da Acacias...

Armando decide di raccontare tutto a Susana, nella Puntata di Una Vita del 19 febbraio 2021

Armando scopre di dover partire per affari, è il Re in persona ad avergli affidato l'incarico e purtroppo non si tratta di un breve viaggio, ma di un inevitabile trasferimento. Il poverino non sa come dirlo alla sua Susana, proprio ora che aveva iniziato a fidarsi di lui. L'uomo sarebbe anche disposto a portarla con sè, ma sa quanto la Sarta sia legata ad Acacias e alle sue origini e teme che si tratti solo di un sogno irrealizzabile.

Una Vita Anticipazioni: Susana, delusa, decide di allontanarsi da Armando

Armando non può più andare avanti a mentire, Susana potrebbe davvero pensare di essere stata presa in giro, decide quindi di raccontarle tutta la verità, pur temendo una sua reazione negativa. Effettivamente la sarta non la prenderà bene, sconvolta dalla rivelazione del suo Armando e dispiaciuta all'idea di perderlo, sembra non valutare affatto la possibilità di partire con lui, anzi, decide di allontanarsi per sempre dall'uomo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.