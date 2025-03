Un Posto al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: Tra Manuela e Valeria ora è guerra aperta! Chi conquisterà Niko?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 24 al 28 marzo 2025. Negli episodi della Soap vedremo Manuela decisa a riconquistare Niko mentre Michele potrebbe essere sottoposto a un nuovo intervento che potrebbe essere risolutivo. Gagliotti farà una proposta shock a Ferri e Marina.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 24 al 28 marzo 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda nell'ultima settimana di marzo 2025.

Lunedì 24 marzo 2025

Vinicio sta vivendo un momento di grande difficoltà ma un incontro con una vecchia e misteriosa conoscenza gli darà la possibilità di riprendersi almeno un poco. Questo darà anche a Gennaro l’occasione per tornare alla carica. Gagliotti farà una proposta sconvolgente a Roberto e Marina. Rosa, dopo la conversazione avuta con Pino e Giulia, si sente con le spalle al muro e deve capire quali sono i suoi veri sentimenti. Intanto Viola riceve una bella notizia. Otello è pronto a ripartire ma prima di ritornare a Indica ha un altro battibecco con Iolanda.

Martedì 25 marzo 2025

Roberto e Marina sono spiazzati dalla proposta di Gagliotti e devono valutare se accettarla o meno. Vinicio riceve di nuovo la visita del suo misterioso amico, che potrebbe cambiargli la vita. Dopo il confronto con Damiano, Rosa deve capire se è davvero pronta a voltare pagina e a cominciare una nuova storia d’amore mentre Guido è molto felice del ritorno di Claudia ed è convinto che passerà del tempo insieme a lei. Il Del Bue potrebbe ricevere però una brutta sorpresa.

Mercoledì 26 marzo 2025

Roberto e Marina sono in disaccordo sulla proposta di Gennaro mentre Manuela comincia a essere stanca delle provocazioni di Valeria e decide di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Niko e di tentare di riconquistarlo. Mariella si rende conto che nonostante le difficoltà create da una relazione a distanza, l’unione tra Guido e Claudia è più che mai solida.

Giovedì 27 marzo 2025

I medici valutano se sottoporre Michele a un secondo intervento, che potrebbe essere risolutivo per la salute del Saviani. Gennaro vuole risposte immediate da Ferri e non smette di tramare contro Vinicio mentre quest’ultimo vorrebbe dare un calcio al suo passato e tenta di farlo rifugiandosi nella relazione con Alice. Manuela, sicura del sostegno di Jimmy, approfitterà di un evento al parco archeologico per passare del tempo insieme a Niko e riavvicinarsi a lui.

Venerdì 28 marzo 2025

Valeria è determinata a non permettere a Manuela di averla vinta e convince Mia a sabotare l’evento al parco archeologico. Samuel decide di organizzare un altro appuntamento con una ragazza conosciuta sull’app di incontri ma Micaela ha altri piani per lui. La Cirillo vorrà di nuovo sedurlo e farà di tutto per rovinargli la serata con un'altra donna.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.