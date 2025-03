Un Posto al Sole Anticipazioni 26 marzo 2025: Manuela è pronta a combattere per Niko. Valeria non vincerà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 26 marzo 2025. Nell'episodio, Manuela dichiarerà guerra a Valeria. La Cirillo non le lascerà più campo libero con Niko!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci preparano a una puntata piena di desiderio di rivincita. Nell’episodio della Soap che vedremo su Rai3 il 26 marzo 2025, alle ore 20.50, Manuela dirà basta alle provocazioni di Valeria e tirerà fuori gli artigli. Capito di non voler rinunciare a Niko senza combattere, la Cirillo sarà pronta a lasciare che i suoi sentimenti per Poggi vengano alla luce e a fare guerra alla Paciello. Roberto e Marina dovranno prendere una decisione sulla proposta di Gennaro ma i due si troveranno di nuovo in disaccordo. Mariella si renderà conto che nonostante le difficoltà, provocate da una relazione a distanza, la coppia Guido e Claudia è molto solida. L’Altieri capirà di aver fatto bene ad allontanarsi dal suo ex e a non permettersi di ricascare in vecchie e insane abitudini.

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 marzo 2025: Manuela affila le armi. Con Valeria è guerra

Valeria non ha mai smesso di essere gelosa di Manuela ma soprattutto non si è mai curata di non avere un comportamento fastidioso nei confronti della zia di Jimmy. Stanca di questa situazione, che sta rendendo le cose difficili sia a lei che a suo nipote, Manuela deciderà di tirare fuori le unghie e di affilare gli artigli. Certa di poter avere ancora delle chances con Niko, la Cirillo lascerà che i suoi sentimenti riemergano e dichiarerà ufficialmente guerra alla Paciello. Vincerà la migliore e stavolta non ci sarà nessuna resa prima del tempo!

Un Posto al Sole: Roberto e Marina in disaccordo sulla proposta di Gagliotti

Gagliotti ha sconvolto Roberto e Marina e i due sono in grande difficoltà. Ferri e sua moglie stanno affrontando dei problemi che rischiano di far crollare i Cantieri e potrebbero davvero causare la bancarotta. Entrambi sono consapevoli dei rischi che stanno correndo ma avranno una diversa opinione su come muoversi e su cosa rispondere a Gennaro. Marito e moglie dovranno trovare velocemente un compromesso tra loro per evitare che tutti i loro sforzi, quelli di una vita, vengano vanificati. Ma ci riusciranno?

Guido e Claudia sempre più uniti nella puntata di Un Posto al Sole

Claudia è finalmente con Guido e il Del Bue è riuscito a ritrovare un po’ di serenità dopo quanto successo a Michele. Il Del Bue e la sua compagna non stanno passando tutto il tempo insieme come il vigile aveva sperato ma questo non impedisce che la loro relazione si faccia sempre più solida. Mariella se ne renderà conto e capirà che nonostante le difficoltà, causate dalla distanza, il suo ex e la Costa sono più che in grado di coltivare il loro amore e comprenderà di aver fatto bene a non lasciarsi travolgere dall’attimo di vicinanza avuto con il padre di suo figlio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.