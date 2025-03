Un Posto al Sole Anticipazioni 27 marzo 2025: Per Michele c'è una speranza ma il pericolo è ancora dietro l'angolo

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 27 marzo 2025. Nell'episodio, i medici riveleranno a Michele che per lui c'è una speranza. Un'operazione potrebbe risolvere tutti i suoi problemi ma è molto rischiosa.

Per Michele c’è una speranza ma è la via da percorrere è molto pericolosa. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che i medici informeranno Saviani e la sua famiglia di voler provare a sottoporre il giornalista a una delicata operazione che potrebbe risolvere tutto. Lo speaker accetterà di rischiare? Intanto Gennaro continuerà il suo piano tramando contro suo fratello e spingendo Roberto e Marina a decidere in fretta. Vinicio vorrà sfuggire al suo passato e cercherà sostegno in Alice e nella loro storia d’amore. Sicura di avere l’aiuto di Jimmy, Manuela cercherà di riavvicinarsi a Niko sfruttando un evento al parco archeologico.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 marzo 2025: Per Michele c’è una speranza

Michele si è svegliato e non è più in pericolo di vita. La sua esistenza è però totalmente cambiata anzi complicata. Saviani ha scoperto che il proiettile ha lesionato la sua colonna vertebrale e potrebbe non camminare mai più. La scoperta di questo terribile risvolto ha lasciato il giornalista e la sua famiglia completamente senza parole ma i medici, nella puntata di Un Posto al Sole del 27 marzo 2025, informeranno tutti che c’è una speranza di poter rimettere in piedi lo speaker. Michele dovrebbe sottoporsi a un’operazione rischiosa ma potenzialmente risolutiva. Cosa deciderà di fare il padre di Rossella? Lotterà sino alla fine nonostante i pericoli siano dietro l’angolo oppure si rassegnerà a rimanere sulla sedia a rotelle pur di non fare una scelta azzardata e dall’esito incerto?

Gennaro sempre più spietato nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto e Marina sono in crisi. I due non sono d’accordo su quale strada scegliere per il futuro dei Cantieri e hanno un’opinione diversa sulla proposta di Gagliotti. Da parte sua Gennaro sta calcando sempre più la mano. L’imprenditore, ora a capo dell’azienda della sua famiglia, si è fatto sempre più spietato e insofferente. Non solo tramerà contro suo fratello ma metterà fretta a Ferri e sua moglie affinché gli diano una risposta. Intanto Vinicio tenterà di allontanarsi dal suo passato che non lo rende per nulla felice e cercherà di trovare un solido appiglio nel suo amore con Alice.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela all’attacco

Manuela è pronta a combattere per Niko. La Cirillo ha deciso di non permettere a Valeria di averla vinta e, stanca delle continue provocazioni della Paciello, ha deciso di dichiararle ufficialmente guerra. Ne vedremo delle belle tra le due donne e sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Manu farà le sue prime mosse e certa di avere il sostegno di Jimmy, approfitterà di un evento al parco archeologico per riavvicinarsi a Poggi. Valeria non le renderà le cose facili e sguinzaglierà una potente arma.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.