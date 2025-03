Un Posto al Sole Anticipazioni 28 marzo 2025: Valeria al contrattacco e ha un'arma segreta per distruggere Manuela

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 28 marzo 2025. Nell'episodio, Valeria convince Mina a sabotare l'evento di Manuela. La guerra tra le due si fa sempre più dura!

Manuela è partita all’attacco per conquistare Niko ma Valeria non sarà da meno. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Paciello convincerà Mina a sabotare l’evento organizzato dalla Cirillo. Le cose potrebbero però degenerare e portare Niko a infuriarsi con entrambe le donne che cercano di avere il suo cuore. Intanto Samuel deciderà di organizzare e di presentarsi a un nuovo appuntamento con una ragazza conosciuta sull’app di incontri. Micaela gli metterà di nuovo i bastoni tra le ruote e cercherà in ogni modo di passarci la notte insieme.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela pronta a riconquistare Niko

Manuela è innamorata da anni di Niko ma non ha mai trovato né il momento né il coraggio di combattere seriamente per il cuore del Poggi. L’arrivo di Valeria nella vita dell’avvocato e i suoi continui attacchi, atti ad allontanare il padre di Jimmy da Palazzo Palladini e dalla sua famiglia, per essere lei l’unico suo interesse, hanno portato la Cirillo ad affilare i coltelli. La sorella di Serena e Micaela non permetterà alla sua rivale di averla vinta, non ora che ha capito che Valeria non ha alcuna intenzione di rispettare la vita famigliare del suo compagno e sta creando problemi anche a suo nipote.

Valeria al contrattacco nella puntata di Un Posto al Sole

Manuela ha tutta l’intenzione di dimostrare a Niko di essere lei la persona giusta per lui e non Valeria. Per farlo dovrà però fare in modo di passare più tempo insieme all’avvocato. Ha quindi colto la prima occasione utile e, con la complicità di Jimmy, ha invitato il Poggi a un evento al parco archeologico. Valeria lo verrà però a sapere e passerà al contrattacco, convincendo Mia a sabotare la giornata. Questa azione avrà sicuramente delle ripercussioni e temiamo che la situazione degeneri. La guerra tra le due donne di Niko potrebbe essere molto più spietata del previsto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela torna alla carica!

Samuel sta cercando da tempo di rifarsi una vita e di incontrare una persona che gli faccia dimenticare Micaela. Purtroppo però non gli è per nulla facile, visto che la Cirillo si mette ogni volta in mezzo alle sue uscite e anche stavolta farà lo stesso. Il Piccirillo organizzerà un nuovo incontro con una ragazza conosciuta tramite app ma la gemella di Manuela tornerà a disturbarlo e tenterà di sedurlo. Samuel cadrà di nuovo ai suoi piedi o stavolta saprà tenerle testa?

