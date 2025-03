Un Posto al Sole Anticipazioni 24 marzo 2025: Gennaro sconvolge Roberto e Marina, vuole acquistare i Cantieri?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 24 marzo 2025. Nell'episodio, Gennaro lascerà Roberto e Marina spiazzati. Gagliotti vorrà comprare i Cantieri oppure diventarne socio, acquisendone le quote?

Dopo il tragico evento che ha scosso la famiglia, Vinicio e Gennaro reagiranno ognuno a modo proprio. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 24 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il giovane Gagliotti avrà modo di riprendersi grazie alla visita di un vecchio amico, che lo farà svagare ma anche ripiombare in un passato che non gli piacerà più. Gennaro invece avrà modo di rimettersi in sesto e di tornare all’attacco, con i suoi metodi. L’imprenditore farà una proposta che lascerà Roberto e Marina senza parole. Ma di cosa si tratterà? Proporrà loro di comprare le quote dei Cantieri? Intanto Viola sarà molto felice per una bella notizia che le giungerà inaspettatamente mentre Rosa, dopo le considerazioni glaciali di Pino e Giulia, dovrà riflettere a fondo su quello che prova davvero. Otello sarà pronto a ripartire per Indica ma prima avrà un nuovo faccia a faccia con Iolanda.

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 marzo 2025: Gennaro fa una proposta sconvolgente a Roberto

Roberto si è umiliato chiedendo un prestito a Gagliotti per salvare i Cantieri. I soldi non sono mai arrivati a causa di Ciro ma dopo quanto successo, Gennaro ha preso in mano tutto e l’azienda, così come le decisioni, sono tutte a suo appannaggio. L’imprenditore penserà di fare una proposta a Ferri e a sua moglie e sebbene le anticipazioni di Un Posto al Sole non ci chiariscano di che cosa si tratti, possiamo ipotizzare che si tratti dell’idea di comprare i Cantieri o comunque di acquisirne le quote, diventandone socio. Qualunque sia questa idea, Marina e suo marito dovranno rifletterci e molto a fondo.

Un Posto al Sole: Un amico dal passato sconvolge Vinicio

La tragedia che ha scosso i Gagliotti ha ridato forza a Gennaro mentre Vinicio si troverà ad affrontare un momento molto difficile. Il ragazzo riuscirà a riprendersi grazie a una visita inaspettata di un amico dal passato, che però lo farà ripiombare in un vortice da cui lui vorrà allontanarsi e stavolta per sempre. Intanto Viola riceverà una bella notizia, che potrebbe dare un po’ di gioia alla sua famiglia, molto in ansia per le sorti – ancora incerte – di Michele.

Rosa è nel pallone ma è ora di fare chiarezza nella puntata di Un Posto al Sole

La serata in compagnia di Pino non si è rivelata per nulla soddisfacente anzi ha messo Rosa di nuovo in difficoltà. La Picariello, dopo un confronto prima con il postino poi con Giulia, comincerà a capire di dover scavare più a fondo nei suoi sentimenti e capire, una volta per tutte, che cosa ancora prova per Damiano e come uscirne. Ci riuscirà stavolta o sarà un loop che continuerà a ripetersi? Intanto prima di tornare a Indica, Otello avrà un altro faccia a faccia con Iolanda. L’infermiera sarà meno dura con lui?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.