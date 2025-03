Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2025: Roberto e Marina colpiti e affondati? Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 25 marzo 2025. Nell'episodio, Roberto e Marina dovranno decidere se accettare o meno la proposta di Gagliotti. Quale sarà la loro scelta?

La proposta di Gennaro è arrivata dritta come un siluro e ha lasciato Ferri e sua moglie senza parole. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Marina e Roberto dovranno decidere se accettare o meno di avere Gennaro come socio – e quindi vendergli alcune delle quote dei Cantieri – oppure no. La sorte dell’azienda navale è appesa a un filo e potrebbe essere necessario correre ai ripari in questo modo. Dopo il confronto con Damiano, Rosa dovrà capire se sia davvero pronta a voltare pagina e stavolta su serio mentre Guido riabbraccerà Claudia e sarà molto contento di riaverla accanto a lui. Del Bue penserà di passare tanto tempo in sua compagnia ma dovrà ricredersi. Vinicio riceverà di nuovo una visita, stavolta destinata a cambiare la sua vita in peggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2025: Roberto e Marina a un bivio

Gennaro ha sconvolto Marina e Roberto con una proposta: diventare un loro socio. Gagliotti ha confermato di voler aiutare i due imprenditori a salvare l’azienda navale ma non solo con un prestito. Ferri e sua moglie dovranno vendergli alcune delle quote dell’impresa e lui, con i suoi fondi, farà in modo di risollevare le sorti dei Cantieri, piuttosto malridotti a causa dello scandalo che si è scatenato dopo l’affondamento dello yacht. La Giordano e il suo consorte, da sempre in contrasto sul dare retta o no a Gennaro, si troveranno a fare una scelta e non avranno molte alternative, visto che non hanno idea a chi poter chiedere una mano se non al fratello di Vinicio, che ora gestisce completamente le attività della sua famiglia.

Un Posto al Sole: Rosa ce la farà a cambiare vita?

Rosa si è ritrovata per l’ennesima volta a doversi interrogare sui suoi sentimenti. Ogni volta che le sembra di essere riuscita a superare il momento critico, ecco che accade qualcosa di inaspettato che la fa piombare di nuovo nei suoi dubbi e nelle sue insicurezze. Dopo il confronto con Pino e con Giulia, che vorrebbe si desse una scossa definitiva, la Picariello ha chiesto di parlare con Damiano. Il faccia a faccia con Renda, l’unico uomo che Rosa sembra in grado di amare e che non riesce a dimenticare, la porterà a volersi concentrare su se stessa e a capire, una volta per tutte, se è davvero pronta a voltare pagina o se ha ancora bisogno di tempo. Rosa stavolta riuscirà a trovare la sua strada?

Guido riabbraccia Claudia ma non tutto va come sperato, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella ha consolato Guido, disperato per quello che è successo a Michele e molto giù a causa della lontananza della Costa. Claudia farà finalmente ritorno a Napoli e per il suo compagno sarà una bellissima sorpresa. Il Del Bue penserà di passare del tempo insieme alla sua fidanzata ma qualcosa non andrà come sperato e lo porterà a rabbuiarsi di nuovo. Ma i problemi della loro coppia, ve lo anticipiamo, verranno velocemente risolti e sarà l’Altieri a farne di nuovo le spese o meglio a prendere sempre più consapevolezza che la sua strada non è più la stessa del suo grande amore. Intanto Vinicio riceverà una nuova inaspettata visita, che gli sconvolgerà la vita. Cosa dobbiamo aspettarci?

