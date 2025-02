Un Posto al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025: Guido travolto da un'inaspettata gelosia per Mariella

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della prossima settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 febbraio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la prossima settimana.

Puntata in onda Lunedì 24 febbraio 2025

Alice ha rivelato a Vinicio che Michele sta indagando sulla sua famiglia e ha aperto un’inchiesta sul caporalato; il giovane Gagliotti – preoccupato – decide di affrontare il fratello e di vederci chiaro. Giulia accompagna Luca a una visita di controllo e il De Santis rimane sconvolto nel vedere una donna malata di Alzheimer a uno stadio avanzato. Ida e Diego organizzano un pranzo in famiglia per inaugurare la loro nuova casa. Renato si sente escluso e fa di tutto per essere incluso in questo festeggiamento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 24 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 25 febbraio 2025

Michele continua a portare avanti la sua inchiesta mentre Vinicio, pressato da Gennaro, deve decidere da che parte stare. Luca, dopo la traumatica visita di controllo, incontra di nuovo Alberto, a cui fa una confessione sconvolgente e preoccupante. Diego e Ida cedono alle richieste di Renato e invitano pure lui al pranzo per inaugurare la nuova casa. Purtroppo l’occasione si trasforma in un’altra occasione di discussione tra Poggi e Raffaele. I due padroni di casa riescono però a non farsi scalfire da quello che sta succedendo, presi come sono dalla nuova avventura che vogliono vivere insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 26 febbraio 2025

Guido torna a Napoli e scopre che un altro uomo è entrato nella vita di Mariella e Lollo… e la cosa lo turba moltissimo. Intanto Gennaro, deciso a frenare Michele e la sua pericolosa inchiesta, chiede aiuto a Roberto. Manuela è talmente tanto assorbita dai suoi impegni di studio e di lavoro da diventare intrattabile. Purtroppo questo suo comportamento finisce per creare un vero e proprio caos attorno a lei. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 27 febbraio 2025

Per Damiano arrivano belle notizie che però turbano Viola. Renda deve vedersela con le perplessità della sua compagna ma anche con l’astio che Gallo ha contro di lui e che potrebbe portare Renda a scoppiare. Guido confida a Michele di essere molto turbato dal fatto che Mariella abbia una nuova relazione sentimentale mentre l’Altieri, turbata a sua volta dalla reazione dell’ex marito, può contare su Mimmo. Nunzio sprona Rossella ad andare avanti insieme a lui mentre Enrica riceve una telefonata inaspettata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 28 febbraio 2025

Rosa e Pino fanno coppia fissa e Manuel comincia a mostrare qualche segno di gelosia nei confronti del postino. La Picariello, stanca di dover sempre rivedere le sue scelte, decide di affrontare alcuni argomenti spinosi lasciati in sospeso con Damiano. Enrica deve decidere se unirsi a Rossella e denunciare anche lei Fusco oppure continuare a fare finta di nulla mentre a casa di Filippo e Serena pare non esserci più pace. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.