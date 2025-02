Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 27 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Guido si confiderà con Michele e gli confesserà di essere turbato per la nuova vita di Mariella. Sarà gelosia o qualcos'altro?

Guido ci lascerà tutti di stucco nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 febbraio 2025. Le anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che il Del Bue non riuscirà a mandare giù la nuova relazione di Mariella e si sfogherà con Michele. Nel mentre l’Altieri potrà contare sul sostegno di Mimmo, sempre più comprensivo e sempre più affezionato. Nunzio aiuterà come sempre Rossella e la spronerà a pensare in avanti mentre Enrica riceverà una telefonata completamente inaspettata. Damiano avrà delle buone notizie che però turberanno Viola. Il Renda si troverà a dover gestire non solo il cattivo umore della compagna ma anche l’astio di Gallo, che ha ormai preso di mira il poliziotto.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 febbraio 2025: Guido non sopporta la nuova vita di Mariella

Guido è tornato a Napoli e con sua enorme sorpresa ha scoperto che Mariella fa ormai coppia fissa con Mimmo. Questa scoperta lo ha sconvolto e non poco… anzi sembra proprio averlo fatto ingelosire. Il Del Bue ne parlerà con Michele, a cui rivelerà di non sentirsi a suo agio davanti a questa situazione. Ma perché il vigile sentirà questa strana sensazione? Possibile che non sopporti davvero il fatto che Mariella non si strugga più per lui e abbia ritrovato la serenità accanto a un altro uomo? O forse con Claudia ha capito che non è tutto rose e fiori come immaginava?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Rossella pronti ad andare avanti

Rossella ha affilato le armi contro Fusco e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro ora che ha presto il via. La Graziani ha deciso di continuare per la sua strada e Nunzio non potrebbe essere più fiero di lei. Il Cammarota ha promesso di starle accanto e lo farà sempre. Lo chef spronerà la ragazza a guardare sempre più in avanti e a pensare al loro futuro che, una volta risolte queste terribili situazioni, sarà sicuramente roseo. Intanto Enrica riceverà una telefonata inaspettata.

Un Posto al Sole Anticipazioni e Trame: Novità in arrivo per Damiano

Per il Renda arriveranno finalmente ottime notizie. Damiano ha subito una batosta clamorosa e questo a causa della denuncia a suo carico. Il padre di Manuel ha vissuto tutto questo periodo nel terrore di essere allontanato per sempre dal suo lavoro. È persino arrivato a rimettere tutta la sua carriera in discussione e se non fosse stato per Viola, che inaspettatamente lo ha spronato a non mollare, a quest’ora avrebbe cambiato vita. Le cose per lui sembreranno finalmente andare di nuovo bene ma la Bruni non prenderà bene queste nuove notizie. A peggiorare le cose ci si metterà Gallo, sempre più ostile nei suoi confronti. Damiano riuscirà a resistere alle sue provocazioni e per quanto ancora?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.