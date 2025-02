Un Posto al Sole Anticipazioni 25 febbraio 2025: Tra Renato e Raffaele scoppia la "rissa" a casa di Diego!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 25 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Renato e Raffaele avranno una dura discussione a casa di Diego e Ida. Rovineranno il bel momento dei due ragazzi ora finalmente felici?

Renato è riuscito a farsi invitare a casa di Diego e Ida ma la sua presenza sta dando molto fastidio a Raffaele. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, che vedremo in onda su Rai3 il 25 febbraio 2025 alle ore 20.50, ci rivelano che il Giordano non riuscirà a trattenere la sua insofferenza nei confronti del suo amico impiccione e tra i due scoppierà una dura discussione. I padroni di casa non si lasceranno minimamente scalfire dall’accaduto. Saranno infatti così tanto contenti di aver cominciato una nuova vita che nulla potrà turbarli. Intanto Michele continuerà la sua inchiesta mentre Vinicio, ormai completamente pressato dal fratello, dovrà scegliere da che parte schierarsi. Dopo la visita di controllo, Luca avrà un nuovo confronto con Alberto a cui farà una rivelazione molto preoccupante.

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 febbraio 2025: Renato e Raffaele scatenati

Diego ha organizzato un pranzo nella nuova casa che lui e Ida hanno trovato. I due ragazzi sono contenti di festeggiare con la famiglia questo grande evento ma la pace e la serenità di questo momento potrebbe essere rovinata. Renato ha insistito affinché i due ragazzi lo invitassero ed è riuscito a convincerli. La cosa non è piaciuta per nulla a Raffaele che, durante la giornata, perderà le staffe. Tra i due amici si scatenerà una brutta discussione ma Ida e Diego, inaspettatamente, non faranno un fiato. I ragazzi saranno così tanto felici di questo nuovo capitolo della loro vita, da non lasciarsi guastare il buonumore dai due litigiosi uomini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vinicio davanti a una scelta difficile

Alice ha smascherato Michele e ha messo Vinicio in una situazione complicata con Gennaro. Il ragazzo, scoperto di quello che sta accadendo nell’azienda di famiglia, ha affrontato il fratello e il Gagliotti senior non ha reagito per nulla bene. Furioso per quello che il ragazzo gli ha detto, gli imporrà di scegliere da che parte stare e di farlo in fretta. Intanto Saviani, ignaro del tradimento della Pergolesi, continuerà la sua inchiesta ma ormai il pericolo è dietro l’angolo. Gennaro è pronto a fermarlo e per farlo chiederà aiuto a una persona che lo speaker conosce molto bene.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Luca ha idee pericolose

Luca è crollato. L’aver visto una donna affetta da Alzheimer in fase avanzata lo ha reso più che mai nervoso e disilluso di poter continuare a vivere in questo modo. Il De Santis avrà un nuovo confronto con Alberto e durante questo incontro l’ex primario farà una confessione molto inquietante al Palladini. Tornerà ad avere idee pericolose, che faranno spaventare Giulia e la costringeranno a un’azione di forza per fermarlo?

