Un Posto al Sole Anticipazioni 28 febbraio 2025: Manuel geloso di Pino. Rosa deve intervenire!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 28 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Manuel comincerà a mostrare gelosia nei confronti di Pino mentre Enrica potrebbe denunciare Fusco.

La storia d’amore tra Pino e Rosa va a gonfie vele ma Manuel comincerà a risentirne. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 28 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il piccolo Renda comincerà a mostrare segni di gelosia nei confronti del postino. La Picariello dovrà quindi correre ai ripari e farà anche di più. Deciderà di non mettersi in secondo piano e di affrontare una volta per tutte Damiano. Enrica dovrà decidere se prendere un’importante decisione ovvero se denunciare Fusco e aiutare Rossella oppure rimanere lontana dai guai. Filippo e Serena prenderanno atto che purtroppo a casa loro non c’è più pace.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 febbraio 2025: Manuel geloso di Pino

Rosa ha riscoperto l’amore con Pino e finalmente tra loro le cose sembrano andare per il verso giusto. Il postino sta rendendo molto felice la Picariello che dovrà però affrontare due nuove importanti questioni. Prima di tutto cercherà di calmare Manuel, che comincerà a essere geloso del nuovo compagno della madre. Rosa farà in modo anche di risolvere le questioni irrisolte con Damiano. Stanca di mettersi sempre in secondo piano, affronterà il suo ex per mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Enrica denuncerà Fusco

Rossella ha preso coraggio e non ha alcuna intenzione di farsi intimidire da Fusco, non più. La ragazza sa che la sua azione avrà delle pesanti ripercussioni ma stavolta non sarà prontissima ad affrontare tutto. A darle una mano potrebbe arrivare, inaspettatamente, Enrica. La giovane ha ricevuto una telefonata che l’ha portata a domandarsi se denunciare Fusco e unirsi alla battaglia di Ross oppure continuare a fare finta di nulla. Cosa farà?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Filippo e Serena nel caos

Con quello che sta succedendo a Manuela e Micaela ma anche tra Michele e Roberto, Filippo e Serena faticano a ritrovare la tranquillità. La loro casa è ormai diventata un porto di mare e di certo non aiuta il fatto che Manuela sia nervosa per via dei mille impegni sul lavoro e con lo studio. I coniugi Sartori spereranno di ripristinare quell’equilibrio che ormai manca da tempo nella loro casa. Ci riusciranno?

