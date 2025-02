Un Posto al Sole Anticipazioni 26 febbraio 2025: Gennaro Gagliotti al contrattacco. Roberto sarà suo alleato?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 26 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Gennaro chiederà a Roberto di aiutarlo a fermare Michele. Ferri gli darà una mano?

Gennaro deve fermare Michele. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap – in onda su Rai3 il 26 febbraio 2025 alle ore 20.50 – Gagliotti passerà al contrattacco e chiederà aiuto a Roberto. Il manager si rivolgerà a Ferri certo di poter avere da lui il sostegno di cui ha bisogno per impedire a Saviani di fare ancora più danni. Intanto Guido tornerà a Napoli e scoprirà che Mariella ha cominciato una relazione con Mimmo e che l’uomo è ormai una presenza fissa nella vita della sua ex e in quella di Lollo. Manuela sarà sempre più nervosa e intrattabile. Tutta colpa dei tanti impegni, sia lavorativi che di studio, che rischieranno di farle fare errori su errori.

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 febbraio 2025: Gennaro chiede aiuto a Roberto per fermare Michele

Alice ha smascherato Michele raccontano a Vinicio che Saviani sta portando avanti un’inchiesta contro il caporalato della sua azienda di famiglia. Il ragazzo ha affrontato suo fratello e Gennaro ha così avuto la conferma di chi sta cercando di remargli contro. Deciso a fermare Saviani e a impedirgli di fare altre mosse che possano mettere lui e la sua attività in difficoltà, si rivolgerà a Roberto. Sarà infatti convinto che Ferri, visti i trascorsi non proprio positivi con lo speaker, sarà come fare per impedirgli di continuare con le sue indagini. Prevediamo momenti di grande tensione e paura per il padre di Rossella.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido scopre che Mariella ha una nuova relazione

Mariella ha dato un’altra chance a Mimmo e sta cominciando ad abituarsi alla sua nuova vita. L’Altieri potrebbe presto ritrovarsi al punto di partenza e questo per colpa di Guido. Il Del Bue tornerà a Napoli e scoprirà che la sua ex ha iniziato una nuova relazione che Mimmo è diventato una costante sia della sua vita che di quella di Lollo. Il vigile non ne sarà per nulla contento e anzi mostrerà una certa gelosia nei confronti della madre di suo figlio. E ora? La situazione si complicherà!

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Manuela fuori controllo

Per Manuela sembra essere in arrivo un vero e proprio tsunami di problemi. La Cirillo, che ha dovuto affrontare da poco un faccia a faccia durissimo con Niko e ha persino rischiato di non poter più avere accanto suo nipote, si troverà a fare i conti con il peso dei suoi mille impegni. A tirarla da una parte all’altra sono il lavoro e lo studio e la combinazione dei due non le lascia il tempo per riposarsi e ricaricare le batterie. Per questo diventerà sempre più nervosa e intrattabile, tanto da portarla a non svolgere bene né l’uno né l’altro compito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.