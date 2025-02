Un Posto al Sole Anticipazioni 24 febbraio 2025: Luca crolla mentre Vinicio affronta Gennaro per sapere tutta la verità

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 24 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, un incontro traumatico farà crollare Luca mentre Vinicio, informato da Alice dell'inchiesta di Michele, affronterà suo fratello. Il confronto sarà più duro del previsto.

Per Luca arriverà un altro momento di profondo sconforto e stavolta il De Santis crollerà. Tutto questo succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De Santis, accompagnato da Giulia a una visita di controllo, si imbatterà in una donna malata di Alzheimer a uno stadio avanzato. Per lui sarà il colpo di grazia arrivato dopo un periodo di forte stress, che lo ha spronato a cominciare a pensare a soluzioni drastiche da attuare nella sua vita. Intanto Vincio, informato da Alice delle indagini di Michele, deciderà di confrontarsi con suo fratello e di vederci chiaro nelle faccende dell’azienda della sua famiglia. Renato si sentirà escluso da Ida e Diego. I due hanno organizzato un pranzo nella loro nuova casa ma non hanno pensato di invitare il Poggi, che farà di tutto per essere incluso.

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 febbraio 2025: Luca crolla!

Per Luca è un periodo di forte stress e di debolezza. Gli episodi di vuoti di memoria stanno continuando nonostante le cure e per lui è una vera sconfitta. Giulia gli è sempre accanto e non vuole mollare il suo fianco, più che mai certa che il suo amore per lui non sfiorirà. Per l’ex primario arriverà però un momento così tanto duro da farlo crollare del tutto. A mettere il carico da novanta su una situazione già così tanto grave, sarà l’incontro – durante una visita di controllo – con una donna affetta da Alzheimer all’ultimo stadio. Dopo questa inaspettata e traumatica visione, il De Santis si sentirà sempre più a terra e riprenderà a fare pensieri inquietanti, che presto comunicherà di nuovo ad Alberto. Giulia riuscirà a fermarlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vinicio affronta Gennaro

Alice ha smascherato Michele. La ragazza ha deciso di rivelare a Vinicio di aver scoperto che Saviani sta portando avanti un’inchiesta sul caporalato e che nel suo mirino c’è l’azienda dei Gagliotti. La figlia di Marina ha deciso di essere sincera con il suo innamorato ma così facendo ha messo il padre di Rossella definitivamente nei guai. Sì perché Vinicio deciderà di affrontare suo fratello e di vederci chiaro nella faccenda. Il faccia a faccia con Gennaro porterà il giovane a dover fare una scelta e a dover decidere se rimanere fedele alla sua famiglia o voltarle le spalle. La situazione anche per lui si complicherà.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Renato si autoinvita a casa di Diego e Ida

Diego e Ida hanno trovato casa e non potrebbero essere più felici. I due ragazzi non vedono l’ora di mostrare alla famiglia il loro nido e di cominciare, ufficialmente, una nuova era della loro relazione. Per festeggiare questo grande traguardo, i due organizzeranno un pranzo nel nuovo appartamento. Renato non sarà invitato e questo farà infuriare Poggi, che si sentirà escluso dai suoi amici, che considera la sua famiglia. Il padre di Niko farà di tutto per farsi invitare dagli innamorati e riuscirà a spuntarla, non senza qualche critica da parte di Raffaele.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.