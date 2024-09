Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024: Marina accusata di aggressione. Ida l'ha incastrata?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 23 al 27 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 settembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole: Video Riassunto delle puntate della Soap in onda dal 23 al 27 settembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 23 al 27 settembre 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete della Soap di Rai3 divise per giorni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 23 al 27 settembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 23 settembre 2024

Ida è sempre più preoccupata per come si evolveranno le cose per lei a seguito del processo. La Kovalenko è tesa per la nuova udienza che si terrà di là a poco ed è consapevole che Roberto farà di tutto per non dargliela vinta. Ferri è infatti determinato a far sì che Lara faccia esattamente quanto le ha ordinato di fare. Il modo di comportarsi del manager, sempre più borioso e arrogante, mette in allarme sia Filippo che Serena. Niko comincia a temere di finire, pure lui, nella morsa della vendetta di Torrente mentre Eugenio e Lucia faticano a trovare il nascondiglio del boss. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 23 settembre 2024

Puntata in onda Martedì 24 settembre 2024

Il processo si sta avviando alla conclusione e si scoprirà molto presto a chi andrà la custodia di Tommy. Proprio sul più bello, la polizia fa una scoperta che ribalterà la situazione. Rosa e Damiano si incontrano per parlare di come stiano procedendo le indagini. Il Renda prende una decisione che potrebbe avvicinarlo, e stavolta davvero, a Torrente. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 24 settembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 25 settembre 2024

Dopo quanto accaduto Filippo comincia a sospettare di Marina mentre Eugenio e Lucia dovranno prendere una decisione riguardo alla richiesta di Damiano di avere un ruolo più centrale nelle ricerche di Torrente. Guido tornerà a Napoli e se la vedrà con Lollo, che avrà una reazione del tutto inaspettata davanti a una proposta del padre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 settembre 2024

Puntata in onda Giovedì 26 settembre 2024

Continuano le ricerche dell’aggressore e per Marina le cose cominciano a mettersi molto male. Damiano scende in campo, in prima persona, per cercare Torrente e Viola non riuscirà più a nascondere di essere molto preoccupata. Lollo ha rifiutato di andare a dormire da Guido e il Del Bue, dopo questo evento, comincia a sospettare che Mariella abbia messo il loro figlio contro di lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 settembre 2024

Puntata in onda Venerdì 27 settembre 2024

Marina viene chiamata di nuovo a testimoniare davanti alla polizia e la sua situazione diventa sempre più complicata. Ida, di contro, decide di mentire riguardo alla notte dell’aggressione. Manuela – superato l’imbarazzo iniziale – prende coraggio e racconta a Niko la sua disavventura con Costabile mentre Nunzio e Silvia si incontrano per parlare della ristrutturazione de Il Vulcano. Rossella si sente a disagio e si dispiace per come si stanno mettendo le cose nella sua vita. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 settembre 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.