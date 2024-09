Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2024: Lollo gela Guido. Il Del Bue non ci può credere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 25 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Guido avrà una brutta sorpresa da Lollo. Il Del Bue sarà gelato da una risposta di suo figlio, che lo lascerà completamente senza parole davanti a un’innocente richiesta. Intanto Filippo comincerà a sospettare che Marina possa essere coinvolta nell’aggressione appena avvenuta mentre Eugenio e Lucia dovranno prendere una decisione circa la richiesta di Damiano di essere maggiormente coinvolto nelle ricerche del boss. I due magistrati accetteranno di concedergli questa opportunità?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lollo gela Guido

Guido e Mariella sono sempre più distanti e la situazione sta facendo soffrire il piccolo Lollo. La nuova vita del Del Bue potrebbe allontanarlo completamente anche da suo figlio. Le prime avvisaglie di questo cominceranno ad arrivare all’improvviso e lasceranno senza parole il vigile. Lollo gelerà suo padre rivelandogli di non voler andare a dormire da lui e di voler invece tornare a casa. Il piccolo sarà talmente chiaro da spiazzare il suo papà, che non riuscirà in nessuno modo a convincerlo a cambiare idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo sospetta di Marina

Un colpo di scena potrebbe consegnare la vittoria a Ida. Roberto potrebbe vedere tutti i suoi sforzi vanificati da un’inaspettata aggressione notturna che la Kovalenko, ve lo anticipiamo, userà a suo favore. Ma a rendere il tutto più inquietante e pericoloso sarà il probabile coinvolgimento di Marina. A cominciare ad avere dei sospetti su di lei sarà Filippo, che penserà che la manager possa essere in qualche modo a conoscenza dei fatti o possa addirittura essere la responsabile. Marina si troverà a rispondere alle dure accuse della polizia, che la terrà sotto tiro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio e Lucia davanti a una difficile decisione

Damiano ha chiesto a Eugenio e Lucia di essere maggiormente coinvolto nelle ricerche di Torrente e di poter mettere in atto una propria iniziativa, con cui è convinto riuscirà a stanare il boss o comunque ad accorciare le distanze. I due magistrati dovranno decidere se accettare o meno questa proposta, consapevoli della posta in gioco. Torrente è uomo molto pericoloso e va fermato il prima possibile. Potrà davvero Renda aiutarli o finirà per rischiare più del necessario?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.