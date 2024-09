Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2024: Colpo di scena, Ida potrebbe vincere la guerra contro Ferri!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 settembre 2024 su Rai3, un colpo di scena rischierà di mettere Roberto e Marina ko e di consegnare la vittoria a Ida. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, un colpo di scena potrebbe ribaltare completamente il risultato del processo per la custodia di Tommy. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la polizia farà una scoperta inaspettata proprio durante le battute finali di questa lunga e triste storia. Per Ida potrebbe essere l’occasione giusta per vincere la guerra contro Ferri. Intanto Rosa e Damiano si incontreranno per aggiornarsi sulle indagini su Torrente. Il Renda rivelerà all’ex compagna di voler scendere lui stesso in pista per trovare il boss e per chiudere definitivamente questa storia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un colpo di scena potrebbe far vincere Ida

Ida ha affrontato il processo con un groppo in gola. Combattere contro Ferri si è rivelato molto difficile e a volte quasi impossibile. Roberto è riuscito a portare dalla sua parte Magdalena e ha manipolato Lara, costringendola a fare quello che lui desidera faccia. La Kovalenko ha sperato sino all’ultimo che le cose prendessero una piega diversa e che finalmente Tommy tornasse a casa da lei ma sino a ora nulla è parso andare a suo favore. Ma un colpo di scena ribalterà tutto. La polizia farà una scoperta che rimetterà tutto in discussione e farà tremare Roberto… ma anche Marina.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina nei guai?

La polizia indagherà su un'inaspettata aggressione notturna e Marina finirà tra i maggiori sospettati. La Giordano, che non si è mostrata per nulla d’accordo con le ultime folli azioni di Roberto, sarà costretta a difendersi da un’accusa molto grave e che potrebbe persino ribaltare il risultato del processo. Insomma la manager rischierà non solo di vivere un incubo personale ma anche di far allontanare per sempre suo marito. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Vi anticipiamo che Ida non dirà la verità e cercherà di sfruttare a proprio favore quanto accaduto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano vuole fare di più!

Damiamo vuole stanare Torrente una volta per tutte! Il Renda ha il dente avvelenato contro il boss che ha rischiato di mettere in pericolo sia Clara che Eduardo e che sta cercando di fermare ormai da diverso tempo. Il poliziotto si sfogherà con Rosa, con la quale si incontrerà per parlare di come stiano andando le ricerche del criminale e a cui rivelerà di voler essere più coinvolto. Damiano avrà addirittura in mente un’iniziativa che potrebbe accorciare le distanze con il latitante e che vorrà sottoporre all’attenzione e all’approvazione, di Eugenio e Lucia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.