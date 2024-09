Un Posto al Sole Anticipazioni 26 settembre 2024: Guido sospetta che Mariella stia sabotando il suo rapporto con Lollo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 settembre 2024. Nell’episodio della Soap di Rai3, Guido sospetta che Mariella possa avergli messo Lollo contro mentre per Marina si mette molto male.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Guido avrà un terribile sospetto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Del Bue, dopo l’inaspettato rifiuto di Lollo di dormire a casa sua, comincerà a pensare che dietro a questa decisione ci sia lo zampino di Mariella. Possibile che la sua ex compagna abbia messo il bambino contro di lui? Intanto la polizia cerca ancora chi possa essere l’aggressore notturno e le ricerche cominceranno a stringersi. Marina si troverà circondata dal sospetto e per lei sembrerà mettersi molto male. Eugenio e Lucia daranno il loro consenso a Damiano e Renda deciderà di scendere definitivamente in campo per dare la caccia a Torrente. Viola non potrà più negare di essere molto preoccupata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido sospetta che Mariella lo stia sabotando

Lollo ha gelato Guido rivelandogli di non voler dormire a casa sua. Il bambino è voluto tornare a casa sua, da sua madre, e la cosa ha ferito il Del Bue, che di certo non si aspettava una simile risposta da suo figlio. Nella mente del vigile si farà largo una grande paura. Comincerà a pensare che la sua ex compagna possa aver sabotato il suo rapporto con Lorenzo e che, per farlo soffrire o peggio costringerlo a tornare da lei, abbia cercato di metterlo contro di lui. Ma sarà davvero così oppure sarà stata una decisione presa da Lollo, di sua spontanea volontà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Per Marina si mette male

La terribile e inaspettata aggressione notturna ha sconvolto tutti e ha messo Roberto con le spalle al muro. Ferri si troverà in grande difficoltà ma sarà soprattutto Marina a vedersela molto male. Le indagini della polizia finiranno per farla sentire stretta in una morsa di sospetti e risentimento, che rischieranno di farla crollare. Ma sarà davvero lei la colpevole di questo terribile evento, che sta rischiando di vanificare tutti gli sforzi di Ferri per ottenere la custodia di Tommy e vincere la sua guerra – perlopiù personale – contro Ida?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in ansia per Damiano

Damiano è pronto a scendere in campo e stavolta per davvero. Il Renda ha ottenuto l’ok da parte di Eugenio e Lucia ed è deciso a stanare Torrente con il suo piano. Il ragazzo farà di tutto per trovare il criminale e per farlo finire dietro le sbarre. La determinazione del poliziotto e i pericoli che si troverà a correre, faranno molta paura a Viola. La Bruni non potrà fare a meno di dire al proprio compagno di essere in ansia per lui; cercherà di ritrovare la calma ma farà grande fatica.

