Un Posto al Sole Anticipazioni 23 settembre 2024: Niko ha paura. La vendetta di Torrente si abbatterà anche su di lui?

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 settembre 2024. Nell’episodio della Soap di Rai3, Niko avrà molta paura che la vendetta di Torrente colpisca anche lui. Sarà costretto a prendere dei provvedimenti?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 23 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Niko continuerà a essere preoccupato per la sua incolumità. Nonostante Alberto abbia alla fine seguito, almeno in parte, i suoi consigli, Poggi avrà ancora molta paura che la vendetta di Torrente finisca per colpire pure lui. Sarà costretto a prendere delle precauzioni in merito? Intanto Ida si troverà ad affrontare le ultime fasi del processo e l’udienza in arrivo la metterà ancora più in tensione. Roberto cercherà di tenere d’occhio Lara e di far sì che la donna faccia quello che le ha ordinato. Questo lo porterà a diventare sempre più borioso e arrogante e ad alimentare l'ansia di Filippo e Serena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko ha paura della vendetta di Torrente

Alberto ha preso una difficile decisione per salvarsi dalla vendetta di Torrente. Palladini ha scelto di raccontare tutto alla polizia ma di mettere Eugenio e Lucia davanti a un ultimatum, per evitare di pagare a caro prezzo i propri errori. Le cose sembrano aver preso una piega più serena e tranquilla ma non per Niko. Poggi ha terrore di finire anche lui nella morsa del boss, ancora a piede libero. Il figlio di Renato finirà per prendere provvedimenti per non correre pericoli? Potrebbe addirittura allontanarsi da Palladini per non farsi associare a lui?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida tesa per la nuova udienza

Eugenio e Lucia saranno ancora molto in difficoltà e non riusciranno a trovare il nascondiglio di Torrente. I due spereranno che le cose cambino il più in fretta possibile e che la minaccia del boss, a piede libero e desideroso di vendetta, venga presto annientata. Intanto Ida si preparerà alla nuova udienza e sarà sempre più tesa. La situazione è sempre complicata e il disastro combinato da Diego ha quasi compromesso tutti i loro sforzi. La Kovalenko è più che mai consapevole che Roberto non si farà scrupoli di nulla e che userà ogni mezzo per vincere la guerra per la custodia di Tommy.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto tiene d’occhio Lara

Roberto ha manipolato Lara e ora attende il momento in cui la Martinelli dovrà dimostrargli di aver capito cosa lui vuole che faccia. Ferri terrà d’occhio le mosse della sua ex e non le permetterà di tradirlo, non ora che si sente a un passo dalla vittoria. Il manager continuerà a comportarsi con arroganza e tracotanza tanto da spaventare ancora di più Filippo e Serena. I due sono già in ansia per quello che sta combinando Roberto e avranno il timore che abbia definitivamente perso il controllo. Sarà così? Nelle prossime puntate assisteremo a un colpo di scena che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.