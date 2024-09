Un Posto al Sole Anticipazioni 27 settembre 2024: Ida mente e Marina è nei guai!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Marina si troverà in guai seri. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano verrà chiamata nuovamente a testimoniare e capirà di avere le spalle contro il muro. La sua situazione, già compromessa, si aggraverà ulteriormente. Ida invece sembrerà sfruttare la cosa a suo favore. La Kovalenko infatti mentirà riguardo ai fatti di quella notte. Manuela troverà il coraggio di raccontare a Niko i dettagli della sua disavventura con Costabile mentre Nunzio e Silvia si troveranno per parlare della ristrutturazione de Il Vulcano e Rossella si sentirà in difficoltà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina in crisi! Ida ne approfitta

L’inaspettato colpo di scena ovvero l’aggressione notturna, rischia di mettere Roberto in grande difficoltà. Ma a rischiare grosso sarà soprattutto Marina, tra i principali indiziati del crimine. La Giordano verrà di nuovo chiamata a testimoniare e comprenderà di avere le spalle al muro. Ida approfitterà di questa situazione e non si lascerà scappare l’occasione di guadagnare punti importanti per vincere la sua guerra contro Ferri. La Kovalenko mentirà e non rivelerà come si sono davvero svolti i fatti quella strana notte. Otterrà la sua rivincita? Il manager sarà costretto a un passo indietro repentino?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela racconto a Niko di Costabile

Manuela non potrà mai e poi mai perdonare Costabile per quello che le ha fatto passare. La ragazza è molto delusa dal comportamento dell’Altieri, che ha messo a rischio tutti i suoi sogni. La Cirillo troverà il coraggio, dopo aver avuto per giorni un grande imbarazzo, di raccontare tutto a Niko. La sorella di Serena si confiderà con il suo ex, che cercherà di farle tornare il sorriso e la spronerà a non abbattersi. Manu si sentirà rinfrancata e troverà qualche idea per realizzare comunque il parco archeologico?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Silvia pronti a ristrutturare Il Vulcano

Nunzio non ha messo da parte il suo obiettivo di ristrutturare Il Vulcano e di dare una nuova vita al ristorante. Il Cammarota deve però avere l’approvazione di Silvia, con cui si incontrerà per parlarne di nuovo e per stabilire il da farsi. Rossella li osserverà con un certo dispiacere e con disappunto. Possibile che la Graziani stia ancora pensando al giovane chef, che si è accorta troppo tardi di amare? Per loro è previsto un ritorno di fiamma? Lo scopriremo presto!

