Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Ferri ai domiciliari, Rosa ama Damiano

Irene Sangermano

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 20 al 24 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 ottobre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 20 al 24 ottobre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025.

Lunedì 20 ottobre 2025

Rosa ha ceduto alla passione con Damiano e ora si trova di fronte a una scelta difficile: seguire il richiamo del vero amore o continuare a sentirsi sicura al fianco di Pino? Nel frattempo, l’intesa tra Riccardo e Rossella è riaccesa da un successo professionale e Nunzio ne è piuttosto geloso. Spinto dal rimorso e dal sincero affetto che prova per Cotugno, Alfredo decide di tornare a casa del barone, ma non può prevedere cosa accadrà in quel momento.

Martedì 21 ottobre 2025

Pino vorrebbe un chiarimento con Rosa ma lei appare sempre più confusa, preda di emozioni contrastanti. Scoperto l’inganno del suo maggiordomo, Cotugno affronta Alfredo con durezza. Renato , invece, accoglie con sollievo il ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini.

Mercoledì 22 ottobre 2025

Rosa è tormentata e deve fare i conti con i sentimenti per Damiano ma anche con l’ansia per il processo del fratello. Mentre Eduardo tenta di infondere coraggio a lei e a Clara, Castrese è deciso a riprendersi ciò che Gagliotti gli ha sottratto. L’avvocato La Rocca elabora una strategia che potrebbe aiutare una volta per tutte Ferri: Marina riuscirà a farla accettare a Roberto? Guido prova a rassicurare Alfredo sul fatto che Cotugno non cercherà vendetta, ma il barone, in realtà, ha già iniziato a tessere la sua trama.

Giovedì 23 ottobre 2025

Gianluca tiene nascosta la sua dipendenza dall’alcol ma Luca comincia a sospettare qualcosa. Nel frattempo, Eduardo fatica a trattenersi di fronte alle provocazioni di Peppe, mentre Clara attraversa un momento di profonda crisi. Per Alfredo arriva l’ora di dimostrare la sua fedeltà al barone Cotugno: accetterà di sottrarre il cibo a Guido?

Venerdì 24 ottobre 2025

Luca è ormai certo che Gianluca abbia problemi con l’alcol e si confida con Giulia, ma entrambi vengono rassicurati dal ragazzo. Nel frattempo l’avvocato La Rocca, ottenuti finalmente i domiciliari per Roberto, cerca insieme di convincere Ferri ad accettare il patteggiamento, supportato da Marina e Filippo. Il programma radiofonico di Micaela e Manuela è ormai agli sgoccioli, in vista del ritorno di Michele: ma chi delle due gemelle prenderà posto al suo fianco nella conduzione?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

