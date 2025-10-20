TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Rosa deve delle spiegazioni a Pino ma riuscirà a farlo nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3? Le anticipazioni ci rivelano che la Picariello sarà sempre più confusa e travolta da emozioni contrastanti. Per questo motivo farà molta fatica ad affrontare il postino e tenterà di non farsi travolgere dalle sue preoccupazioni provocate anche dall’imminente processo di Eduardo. Intanto Cotugno scoprirà che Alfredo lo ha ingannato e non prenderà per nulla bene questa scoperta, tanto da inferocirsi contro di lui. Renato sarà molto felice del ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini e chissà se i due, da questo momento, riprenderanno a frequentarsi come un tempo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa travolta dalle emozioni, chiarirà con Pino?

Rosa si è lasciata trasportare dal cuore ed è finita a letto con Damiano. Dopo quanto successo la Picariello è perfettamente consapevole di dover fare delle scelte e stavolta che siano definitive. A prescindere da cosa sceglierà, dovrà delle spiegazioni a Pino, che attende da tempo di parlare con lei. Per la mamma di Manuel non sarà semplice avere un faccia a faccia con il postino, soprattutto dopo quanto successo con Renda. Rosa sarà sempre più nervosa e non solo per via del padre di suo figlio ma anche per suo fratello, sempre più vicino al processo.

Eduardo pronto ad affrontare il processo, ecco cosa vedremo in Un Posto al Sole

Rosa è molto tesa anche per via del processo di suo fratello. Eduardo sta per affrontare una delle prove più difficili della sua vita e spera che tutto vada per il meglio, sia per lui che per la sua famiglia, che attende trepidante di avere risposte. L’ex boss tenterà di infondere coraggio sia a se stesso che a Clara, fiducioso che stavolta la ruota giri a suo favore e che l’incubo che stanno vivendo possa finire. Ma sarà davvero così o nubi grigie si stanno affollando all’orizzonte?

Un Posto al Sole: Cotugno furioso contro Alfredo

Alfredo è tornato a casa da Cotugno ma ha deciso di non rivelargli dove e da chi è stato per tutto questo tempo. Il maggiordomo preferisce mantenere il segreto e riprendere la sua vita da dove l’aveva lasciata. Peccato che le bugie o meglio gli inganni abbiano le gambe corte; il vigile di nobili origini scoprirà tutto, andando su tutte le furie. Intanto Renato accoglierà con gioia il ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini. I due amici riprenderanno a frequentarsi come un tempo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

