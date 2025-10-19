Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Nunzio dovrà fare i conti con un sentimento che non provava da tempo: la gelosia. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il Cammarota noterà un improvviso riavvicinamento tra Rossella e Riccardo e la cosa lo farà sobbalzare. Possibile che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma? Intanto Rosa e Damiano saranno reduci da una notte di passione e la Picariello dovrà decidere se ritornare tra le braccia di Pino, con cui la relazione è sicura, oppure aspettare che Renda – il suo grande amore – prenda una decisione su Viola. Alfredo sceglierà di tornare a casa di Cotugno, spinto dall’affetto che prova per lui ma gli eventi prenderanno una piega inaspettata.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso di Riccardo e Rossella

Rossella si è resa conto che Riccardo, negli ultimi tempi, è molto nervoso e si sta dedicando solo al lavoro. La ragazza ha cercato di dargli una mano ma il dottore ha chiarito che tra loro non potrà mai e poi mai esserci amicizia. Nei giorni le cose sono un po’ cambiate e la Graziani è riuscita ad avvicinarsi al suo ex, che si è confidato con lei. Tra loro ci sarà un dolce riavvicinamento, che farà scattare l’allarme nella mente di Nunzio. Cammarota proverà una certa gelosia per tutto questo ma probabilmente non dovrà preoccuparsi di nulla, visto che si tratterà solo di un momento di amicizia, tra due persone che un tempo si sono molto amate.

Rosa di nuovo davanti a una scelta, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa si è lasciata guidare dal cuore e ha fatto l’amore con Damiano. Nonostante questo momento di passione, tra i due non è ancora chiaro cosa possa succedere in futuro e se, andando così le cose, possa esserci un ritorno di fiamma. Quel che è certo è che la Picariello si troverà di nuovo davanti a una scelta. Dovrà infatti scegliere se tornare tra le sicure braccia di Pino, con cui dovrà ovviamente chiarire la situazione oppure se rimanere in attesa del suo grande amore, quello che non riesce a dimenticare, che però è ancora legato alla sua ex Viola. Che cosa farà? Finirà mai questo tormento amoroso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alfredo torna da Cotugno ma…

Alfredo ha abbandonato Cotugno, stanco dei suoi comportamenti. Il maggiordomo non ha potuto più sopportare di essere trattato come una pezza da piedi e si è ribellato. Ma dopo giorni di distanza comincerà a sentire la nostalgia del barone, a cui è sinceramente legato da sentimenti d’affetto. Deciderà quindi di tornare da lui ma le cose non andranno come previsto e la situazione prenderà una piega inaspettata e preoccupante.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.