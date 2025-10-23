Un Posto al Sole Anticipazioni 24 ottobre 2025: Roberto ai domiciliari ma le belle notizie durano poco. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Per Roberto sono in arrivo belle e brutte notizie, tutte insieme. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Ferri otterrà finalmente gli arresti domiciliari ma l’avvocato La Rocca spingerà Marina e Filippo a convincere Ferri ad accettare il patteggiamento e concludere così una storia che potrebbe dare solo guai a tutti. Il manager, è certo, non ne sarà per nulla contento e si opporrà a questa per lui assurda soluzione. Intanto Luca parlerà con Giulia dei suoi sospetti su Gianluca ma Palladini si affretterà a rassicurare entrambi di stare bene e di non avere alcun tipo di dipendenza. Il programma di Manuela e Micaela si avvierà invece alla conclusione. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto agli arresti domiciliari ma…

Roberto ha escogitato un piano con i fiocchi. Fingendo di essere stato aggredito e ferito in carcere, ha ottenuto che il suo avvocato si muovesse per chiedere al giudice gli arresti domiciliari. Le intenzioni di Ferri sono sempre state chiare; dalla sua casa a Palazzo Palladini gli sarà più semplice trovare una soluzione per liberarsi di Gagliotti e dalle sue accuse e coordinarsi con Marina, anche lei determinata ad averla vinta contro l’amministratore delegato del Cantieri, che entrambi si sono trovati tra i piedi a causa del voto di Chiara. L’avvocato La Rocca riuscirà a ottenere quanto richiesto dal suo assistito ma avrà comunque una brutta sorpresa da dargli.

Ferri deve patteggiare! Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto otterrà i domiciliari ma dovrà, purtroppo per lui, chinare di nuovo la testa. Sì perché il suo avvocato informerà Marina e Filippo della situazione delicata che sta vivendo il suo assistito e li spingerà a convincerlo ad accettare il patteggiamento. Il manager non ha mai voluto cedere alle prevaricazioni di Gagliotti e di certo non accoglierà con entusiasmo la notizia del suo avvocato. Per lui non dovrebbe esserci nessun tipo di patteggiamento, né ora né mai. Ma sarà costretto, per poter continuare il suo piano, a fare questo sacrificio?

Un Posto al Sole: Gianluca rassicura Luca e Giulia ma mente!

Luca è vicino alla verità e sta per scoprire che Gianluca è tormentato da una terribile dipendenza dall’alcol. Il De Santis si è accorto, prima di tutti, che il giovane Palladini ha degli atteggiamenti strani e che nasconde, sicuramente qualcosa. L’ex primario ne parlerà con Giulia, che si preoccuperà quanto lui. Spaventato che il suo segreto venga alla luce, Gianluca rassicurerà i due dicendo di non avere alcun tipo di problema e di essere stato solo particolarmente scosso da tutte le novità arrivate nella sua vita, non ultima la pace fatta con suo padre. Intanto Micaela e Manuela saranno pronte a registrare l'ultima puntata del loro programma.

