Un Posto al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2025: Castrese alla riscossa, Gagliotti la pagherà!

Vediamo insieme cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Vendetta in arrivo? Parrà proprio di sì almeno nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Castrese, uscito dall’ospedale, deciderà di prendersi la sua rivincita su Gagliotti riprendendosi quello che gli è stato sottratto con la forza. Tutto questo capiterà proprio quando l’avvocato La Rocca dirà a Marina e Roberto di aver messo a punto una strategia per aiutare Ferri. Intanto Rosa sarà sempre più in ansia sia per via del chiarimento che deve a Pino e della notte d’amore con Damiano sia per l’imminente processo a Eduardo, che cercherà di rimanere tranquillo. Guido tenterà di tranquillizzare Alfredo, convinto che Cotugno non ha voglia di rivalsa… ma sarà davvero così? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2025: Castrese vuole riprendersi ciò che è suo!

Castrese ha rischiato la vita ed è tutta colpa dello stress a cui è stato sottoposto per tutti questi mesi. A renderlo nervoso non è stata solo la sua relazione naufragata con Sasà ma anche e soprattutto la vessazione subita dai Gagliotti, che gli hanno reso la vita difficile. Prima Gennaro e poi, come una marionetta Vinicio, che – senza volerlo davvero – gli ha dato il colpo di grazia. Dopo essersi ripreso e aver anche superato le difficoltà con suo padre, grazie a Mariella, l’Altieri ha intenzione di vendicarsi e di riprendersi ciò che la terribile famiglia, capeggiata dal nemico numero 1 di Marina e Roberto, gli ha sottratto. Castrese giurerà a se stesso di farcela e di non farsi mai più piegare da nessuno, nemmeno dalle delusioni amorose.

Marina e Roberto vicini a una soluzione? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Il desiderio di rivincita di Castrese potrebbe tornare molto utile a Marina e Roberto, soprattutto ora. Sì perché il loro avvocato darà ai coniugi importanti novità circa la strategia che vuole mettere a segno per dare a Ferri l’occasione che cerca e fargli guadagnare gli arresti domiciliari. La Giordano e suo marito potrebbero pure allearsi con Castrese contro Gagliotti oppure usare a loro favore le informazioni dell’Altieri per mettere ko il loro comune nemico. Nel mentre Rosa sarà confusa e infelice per via del chiarimento che deve a Pino, soprattutto dopo quanto successo con Damiano, ma anche per via dell’imminente processo di suo fratello.

Un Posto al Sole: Guido rassicura Alfredo, Cotugno non si vendicherà ma sarà vero?

Eduardo si preparerà ad affrontare il suo processo e cercherà di rimanere positivo. Sabbiese cercherà di infondere coraggio sia a se stesso che a Clara, evidentemente terrorizzata da come possano evolvere le cose per il marito. Intanto Guido rassicurerà Alfredo, tornato a vivere con Cotugno, dicendogli di essere più che mai certo che il vigile non voglia vendicarsi. Il Del Bue ne sarà sicuro ma in realtà nella mente del barone qualcosa bolle in pentola e non sono bei pensieri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.