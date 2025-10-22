TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?

Silvia Farris

Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 ottobre 2025 su Rai3. Scopriamo le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?

Il segreto di Gianluca è in pericolo… e per fortuna! Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Luca comincerà a rendersi conto che il giovane Palladini nasconde un problema molto grave e con se stesso. Convinto a volergli dare una mano, farà di tutto per scoprire cosa lo tormenti. Intanto Eduardo farà ancora più fatica a sopportare le provocazioni di Grillo e potrebbe finire per fare un’altra mossa falsa che darà ragione al poliziotto. Clara, molto spaventata, vivrà un momento di grande tensione. Alfredo dovrà invece dimostrare a Cotugno di essergli fedele… ma come? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità su Gianluca

Diego ha fatto assumere Gianluca al Vulcano e da allora è ufficiale che il Palladini rimarrà a Napoli per un bel po’ di tempo. C’è per un mistero che gira intorno a lui e che potrebbe portarlo in mezzo al baratro. Nessuno sino a ora ha capito cos’abbia il giovane e solo noi spettatori sappiamo che è purtroppo dipendente dall’alcol. Per fortuna ci sarà chi comincerà a rendersi conto di tutto e sarà Luca. Il De Santis non arriverà subito alla verità ma intuirà che Gianluca è tormentato da qualcosa che viene da lui e non dall’esterno. Deciso ad aiutarlo, come Palladini ha fatto con lui, comincerà a tenerlo d’occhio e presto, ne siamo sicuri, scoprirà tutto. Speriamo solo che questo non succeda con un evento drammatico.

Eduardo si riscatterà? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

L’atteggiamento di Eduardo ha messo tutta la sua famiglia sull’attenti. I problemi avuti nel quartiere e il suo scatto di ira contro l’autore della scritta denigratoria contro di lui, hanno scatenato tanto domande con risposta negativa su di loro e Grillo ne sta approfittando. Sabbiese sarà sempre più nervoso e intrattabile, tanto che Clara vivrà un momento di grande sconforto e Rosa si troverà ancora più in difficoltà nell’affrontare le sue questioni private sia con Pino che con Damiano. Come andrà a finire per l’ex boss? Si riscatterà o finirà per tornare alla malavita?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alfredo subirà la vendetta di Cotugno?

Alfredo ha deciso di tornare da Cotugno ma ha paura che lui, scoperto il suo inganno, possa volersi vendicare. Guido ha cercato di rasserenarlo, sicuro che il suo collega non vorrà punire nessuno ma potrebbe, purtroppo sbagliarsi. Arriverà infatti il momento in cui il maggiordomo dovrà dimostrare la sua lealtà verso il barone, che potrebbe chiedergli di giocare un brutto scherzetto al Del Bue, colpevole di averlo aiutato e di aver “mentito”. Succederà davvero così?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

