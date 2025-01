Un Posto al Sole Anticipazioni 13 al 17 gennaio 2025: Guido geloso di Mariella, Alice preoccupa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 gennaio 2024.

Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 gennaio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 13 al 17 gennaio su Rai 3

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco le Trame complete della Soap puntata per puntata

Puntata in onda Lunedì 13 gennaio 2025

Renato, che ha da poco avuto un'accesa discussione con Niko ed il piccolo Jimmy, si sta sfogando con una simpatica confidente. Di chi si tratterà? Intanto, Valeria sta per fare una proposta - a dir poco spiazzante - all'amato. Roberto, invece, deve far sapere a Gennaro che non potrà diventare socio del circolo come desidera; probabilmente, il losco imprenditore non la prenderà molto bene. Nel frattempo, Cerruti tenta nuovamente di far cambiare atteggiamento a Mariella nei confronti di Guido. L'uomo riuscirà nell'impresa? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 13 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 14 gennaio 2025

Rossella si sente sempre più sola, e sempre più giù di morale, dopo aver segnalato i comportamenti scorretti del primario al direttore sanitario. Riccardo e Nunzio, che tenteranno di spalleggiarla, complimentandosi e difendendola, non faranno che peggiorare le cose. Intanto, Valeria continua a guadagnare terreno con Niko. Renato, invece, è molto risentito, tanto che finisce di coinvolgere anche Giulia. Nel frattempo, cresce l'intesa tra Alice e Vinicio, ma quando Michele scoprirà che quest'ultimo è un Gagliotti, inizierà a preoccuparsi per la nipote di Marina. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 14 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 15 gennaio 2025

Nunzio e Fusco hanno avuto un brutto faccia a faccia in ospedale, e questo episodio fa sì che Rossella si renda conto di una triste verità: intorno a lei, ormai, c'è solo terra bruciata. Intanto, Raffaele organizza un pranzo per discutere a quattr'occhi con Renato, sperando di farlo ragionare; tuttavia, la proposta di Valeria a Niko e al piccolo Jimmy di trasferirsi a casa sua non farà che peggiorare ulteriormente le cose. Di certo, questo avrà delle ripercussioni sulla famiglia Poggi. Alice, invece, è sempre più invaghita di Vinicio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 15 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 16 gennaio 2025

La relazione amorosa di Guido e Claudia sta andando alla grande, anche se lui sta per fare una scoperta che potrebbe rimettere tutto in discussione: Mariella sta frequentando un altro uomo. Il Del Bue è sconcertato, ma soprattutto molto infastidito. Che il vigile sia geloso della sua ex moglie? Intanto, Rossella, dopo gli ultimi accadimenti, non può fare altro che chiudersi in se stessa. Rosa, invece, deve affrontare l'ennesimo momento difficile: Don Antoine presto lascerà Napoli. Per la mora è un duro colpo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 16 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 17 gennaio 2025

Rosa è triste per l'imminente partenza di Don Antoine, anche se, per fortuna, sta per accadere qualcosa che le farà recuperare un po' di buon umore. Intanto, Claudia torna a Napoli con una novità; di che cosa si tratterà? Mariella, Invece, concede un secondo appuntamento romantico a Mimmo. Sembra che la vigilessa sia davvero interessata a lui. Nel frattempo, Samuel è pronto a prendere in mano la sua vita sentimentale: s'iscrive ad un'app d'incontri. Micaela lo viene a sapere e mette subito in atto il suo piano di vendetta, facendogli vivere un momento particolarmente imbarazzante. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 17 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.