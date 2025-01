Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2025: Roberto gela Gagliotti ma rischia di mettersi nei guai

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 13 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Roberto informare Gagliotti di una novità sconcertante e potenzialmente pericolosa mentre Valeria farà una proposta inaspettata a Niko.

Nella puntata di Un Posto al Sole che ci farà compagnia il 13 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto deciderà di essere sincero con Gagliotti e di rivelargli che è non sarà mai socio del club. La reazione di Gennaro potrebbe essere molto violenta e pericolosa. Sasà tenterà di spingere Mariella a cambiare totalmente atteggiamento con Guido e a diventare molto più distante e distaccata con lui. Renato invece riuscirà a ritrovare la calma e a non avercela così tanto con Niko e Jimmy, almeno per qualche momento. Poggi riuscirà a riacquistare la serenità grazie a una simpatica chiacchierata. Valeria invece sarà pronta a fare una proposta inaspettata a Niko. Di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2025: Ferri gela Gagliotti ma…

Roberto sta continuando a frequentare Gagliotti nonostante Marina abbia parlato chiaro con il marito e gli abbia fatto capire di non volerlo così vicino alla sua famiglia. La Giordano si è presa la sua vendetta contro il consorte e a farne le spese è stata la moglie di Gennaro, che la manager ha preso di mira durante la cena a casa Ferri. La situazione è diventata parecchio fastidiosa e lo diventerà ancora di più, rischiando persino di rendersi pericolosa, quando Roberto deciderà di informare Gennaro che non verrà mai e poi mai accettato nel club. Questa notizia, ovviamente non piacerà per nulla nuovo arrivato, che potrebbe tirar fuori le unghie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Valeria propone a Niko di andare a vivere insieme

Valeria è all’attacco e da Natale non ha smesso di tenere salde le sue unghie su Niko. Dopo aver capito di non avere l’appoggio di Renato, che la sta ostacolando in ogni modo, la Paciello tenterà una nuova azione, molto ben mirata. La ragazza chiederà al suo compagno di andare a vivere insieme a lei, nella sua casa, lasciando Palazzo Palladini e quindi allontanandosi da suo padre. Valeria ha il preciso obiettivo di tenere Renato il più possibile lontano dal suo fidanzato ma anche da Jimmy, che però ha dimostrato di non essere più disposto ad ascoltare il nonno come una volta, anzi di voler essere più libero possibile dai suoi - a volte molto invadenti - consigli.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Mariella pronta a cambiare rotta

Renato cercherà di allentare la tensione che ha accumulato contro Niko ma anche contro Jimmy, con cui ha avuto un brutto scontro. Poggi riuscirà a calmarsi grazie a una bella chiacchierata con un’interlocutrice molto simpatica. Intanto Sasà cercherà di convincere Mariella a cambiare radicalmente atteggiamento con Guido e a dimostrarsi molto meno disponibile e carina nei suoi confronti. Per il vigile la sua amica deve cambiare totalmente comportamento e non deve più farsi condizionare dal legame con l’ex marito. Ma questa novità finirà per sortire degli effetti non immaginati fino a ora?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.