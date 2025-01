Un Posto al Sole Anticipazioni 17 gennaio 2025: Micaela torna a fare danni e mette in imbarazzo Samuel

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 17 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Micaela combinarne un'altra delle sue e far vivere a Samuel uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita.

È una storia che non ha fine e i tormenti continuano per il povero Samuel, che sta cercando di tenersi lontano dai guai. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 17 gennaio 2025, alle ore 20.50, il Piccirillo si iscriverà a un’app di incontri per riuscire a togliersi dalla testa – una volta per tutte – la Cirillo. Purtroppo per lui, la gemella di Manuela si farà di nuovo avanti e lo costringerà a vivere uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita. Rosa invece sembrerà essere caduta in un vortice di negatività molto nefasto ma forse è arrivato il momento di rialzarsi più forte di prima. Mariella si preparerà a un appuntamento romantico con Mimmo mentre Claudia, tornata a Napoli, avrà una novità da riferire a Guido.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 gennaio 2025: Micaela mette in imbarazzo Samuel

Samuel è nei guai ed è tutta colpa di Micaela che non lo lascia in pace. Il ragazzo ha promesso più volte di non lasciarsi condizionare dalle armi seduttive della Cirillo ma il risultato si è sempre rivelato un vero e proprio disastro. Per riuscire a non cadere più nella morsa della ragazza, lo chef penserà di iscriversi a un’app di incontri. La sua idea sarà quella di incontrare qualcun altro e dimenticare l’ossessione per la gemella di Manuela. Le cose però non si metteranno comunque bene. Sì perché Micaela finirà per mettere in imbarazzo il povero chef, che non saprà più che fare per liberarsi delle difficoltà che sta vivendo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Uno spiraglio di luce illumina la vita di Rosa

I guai continuano a tormentare la vita di Rosa. La Picariello non sa come gestire la sua relazione con Pino, con cui c’è stato un bacio, ma non sa nemmeno come uscire da alcune situazioni imbarazzanti che si sono verificate durante le lezioni serali, a cui si è iscritta. A peggiorare le cose ci si è messa la partenza di Don Antoine, che ha lasciato Napoli pronto a una nuova avventura fuori dalla città partenopea. Questo momento di difficoltà sta piegando la serenità della mamma di Manuel ma non tutto sarà perduto. Uno spiraglio di luce comincerà a farsi largo e potrebbe finalmente darle la forza di rialzarsi in piedi più forte di prima.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Mariella pronta a un incontro romantico con Mimmo

Mariella sembra riuscita ad aprire le porte della sua vita a una ventata d’aria fresca. L’Altieri ha deciso di concedersi una chance per ricominciare e ha accettato un appuntamento romantico con Mimmo, l’uomo che ha conosciuto a Capodanno. La mamma di Lollo non ha intenzione di lasciarsi più sopraffare dagli eventi e seguendo i consigli di Sasà, ha cominciato a pensare a se stessa. Questo ha provocato una strana reazione nel suo ex marito. Guido sembra geloso di lei e della sua nuova linfa vitale. Non è ancora chiaro se davvero il vigile sia infastidito della novità che riguarda la sua ex ma è certo che verrà sconvolto dalla notizia che gli darà Claudia, tornata a Napoli… forse per restare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.