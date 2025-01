Un Posto al Sole Anticipazioni 16 gennaio 2025: Guido geloso della nuova vita di Mariella?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 16 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Guido in difficoltà davanti alla scoperta che Mariella è pronta a cambiare vita. Rossella sarà sempre più cupa e triste a causa della situazione con Fusco.

Un colpo di scena potrebbe rimettere tutto in discussione nelle trame di Un Posto al Sole. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 16 gennaio 2025 alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Guido scoprirà che Mariella sta voltando pagina e nonostante le cose con Claudia stiano andando bene, comincerà a provare un certo fastidio. Che sia gelosia? Rosa invece saluterà Don Antoine, deciso a lasciare Napoli per sempre. Per lei non sarà facile dirgli addio. Rossella si chiuderà sempre più in se stessa a causa delle pressioni psicologiche di Fusco, diventate opprimenti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 gennaio 2025: Guido geloso di Mariella?

Mariella seguirà i consigli di Sasà e penserà di ricominciare a vivere. Una nuova relazione potrebbe essere alle porte e lei sembra pronta a lasciarsi andare. Per il suo amico Cerri, l’Altieri deve cambiare radicalmente atteggiamento con il suo ex e non lasciarsi più condizionare l’umore da lui. Mariella sarà finalmente pronta a fare questo passo ma forse chi non sarà veramente pronto a vederla così indipendente sarà il Del Bue. Nonostante la sua relazione con Claudia stia andando bene, Guido comincerà a dimostrare un po’ di fastidio per la nuova vita della sua ex. Che ne sia geloso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Don Antoine lascia Napoli

Rosa sapeva che prima o poi sarebbe successo ma non si renderà conto di non essere ancora pronta a salutare per sempre Don Antoine. Il sacerdote ha deciso di lasciare Napoli e arriverà il momento in cui dovrà fare i bagagli e abbandonare la città. La Picariello vivrà questo momento con profondo sconforto e questo si aggiungerà al suo cattivo umore, che la sta condizionando da diverso tempo e che la sta rendendo piuttosto nervosa. Riuscirà a ritrovare la serenità che da tempo cerca oppure dovrà passare ancora un po’ di tempo prima che ci riesca?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella si chiude in se stessa

Nunzio l’ha combinata grossa e ora Rossella è molto in difficoltà. Dopo lo scontro in ospedale tra il primario e lo chef, le cose si sono complicate ulteriormente per la Graziani. La ragazza sarà sempre più isolata e comincerà davvero a pensare che per lei non ci siano più speranze di recuperare la sua serenità personale e lavorativa. Per questo si chiuderà sempre più in se stessa, diventando più cupa e triste. Come riuscirà a uscire da queste impasse? Chi le potrà dare una mano? Enrica, vedendola così, sceglierà di ritornare sui suoi passi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.