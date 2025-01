Un Posto al Sole Anticipazioni 14 gennaio 2025: Nunzio l'ha combinata grossa e Rossella ora è ancora più nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 14 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Nunzio affrontare faccia a faccia Fusco e mettere Rossella ancora più nei guai!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 gennaio 2025, per Rossella le cose si metteranno ancora più male e la colpa sarà di Nunzio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ross sarà pronta ad affrontare le dure conseguenze della sua denuncia contro Fusco. La ragazza si troverà sempre più isolata e non riusciranno ad aiutarla nemmeno i complimenti di Riccardo. Nunzio, vedendola in difficoltà, penserà di intervenire e affronterà il primario, complicando ulteriormente le cose alla fidanzata. Niko sembrerà sinceramente interessato alla proposta di Valeria e la Paciello ne sarà particolarmente contenta mentre Renato continuerà a provare un forte risentimento nei confronti di suo figlio e metterà Giulia in difficoltà. La Poggi chiederà aiuto a Raffaele per calmare il suo ex. Alice continuerà a frequentare Vinicio e Michele, scoperto che il ragazzo è un Gagliotti, tenterà di fermarla.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 gennaio 2025: Nunzio peggiora la situazione di Rossella

Rossella si è ritrovata da sola ad affrontare Fusco. Enrica ha fatto dietro front e ha deciso di non aiutare più la Graziani, che dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto. La specializzanda si troverà particolarmente in difficoltà e nemmeno i complimenti di Riccardo riusciranno a farla stare più serena. Nunzio, vendendola così isolata e preoccupata, deciderà di prendere in mano la situazione e di intervenire, affrontando faccia a faccia il primario. Così facendo metterà la fidanzata in una posizione ancora più scomoda e pericolosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia chiede aiuto a Raffaele per calmare Renato

Renato è furioso contro Niko e vorrebbe che il figlio smettesse di farsi condizionare da Valeria. Le novità che hanno coinvolto il giovane Poggi finiranno per metterlo ancora di più contro suo padre. Giulia si troverà in difficoltà e per calmare il suo ex chiederà aiuto a Raffaele, che organizzerà un pranzo. Riuscirà il Giordano a trovare un modo per frenare l'amico e per farlo ragionare? Niko intanto sembrerà prendere seriamente la proposta di Valeria, che gongolerà per essere riuscita a prendersi il posto che voleva.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Michele mette in guardia Alice

Roberto ha gelato Gagliotti e potrebbe rischiare di mettersi nei guai con Gennaro. Ma nella sua famiglia c’è qualcun altro che potrebbe rischiare grosso. Stiamo parlando di Alice, che continuerà a frequentare Vinicio e a esserne felice. Michele scoprirà che il giovane è un Gagliotti e rabbrividirà. Saviani cercherà di mettere la ragazza in allerta ma lei lo ascolterà invaghita com’è del giovanotto? Purtroppo la risposta è NO e la figlia di Elena potrebbe davvero essere in pericolo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.