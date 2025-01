Un Posto al Sole Anticipazioni 15 gennaio 2025: Niko pronto a lasciare Palazzo Palladini?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 15 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Niko comincerà a ragionare sulla proposta di Valeria e riferirà tutto a Giulia mentre Rossella sarà sempre più tesa.

La puntata di Un Posto al Sole che vedremo il 15 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, riserverà delle trame molto intense sia per Rossella che per Niko. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani, dopo lo scontro tra Fusco e Nunzio, avrà paura che la sua situazione si sia aggravata. La ragazza spererà di poter gestire il complicato rapporto con il primario, reso ancora più complesso dal suo fidanzato. Intanto l’intervento di Raffaele non riuscirà a far ragionare Renato mentre Niko informerà la madre della proposta di Valeria di trasferirsi a casa sua, lasciando così Palazzo Palladini. Alice sarà sempre più presa da Vinicio; il loro legame si farà intenso.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 gennaio 2025: Alta tensione per Rossella

Nunzio l’ha combinata grossa e ora Rossella potrebbe essere nei guai più di prima. Lo scontro tra Cammarota e Fusco, in ospedale, ha complicato le cose e per Ross ora sarà ancora più complicato gestire la situazione a lavoro. La ragazza comincerà a pensare di doversi guardare le spalle più del previsto e sarà certa che il primario troverà un modo per vendicarsi e ovviamente lo farà su di lei. Dovrà farsi coraggio e affrontare le conseguenze di un gesto che avrebbe preferito, di gran lunga, non fosse mai accaduto. Spererà solo che il medico non le renda talmente tanto la vita difficile, da costringerla ad abbandonare per sempre la sua carriera al San Filippo, come stava già facendo partendo a Barcellona. Succederà così?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko pronto a trasferirsi da Valeria?

Giulia ha chiesto aiuto a Raffaele per parlare con Renato e per calmare i suoi bollenti spiriti. Poggi è furioso sia con suo figlio che con suo nipote e il loro rapporto è in bilico. Purtroppo il Giordano non riuscirà a centrare l'obiettivo e non otterrà il risultato sperato; la situazione potrebbe persino peggiorare a causa dell’inaspettata richiesta di Valeria. Niko informerà sua madre dell’invito della Paciello e sembrerà disposto a lasciare davvero Palazzo Palladini. Ma come la prenderanno i suoi genitori? Si arrabbieranno così tanto da rendere il loro rapporto ancora più complicato di quanto già non lo sia?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Alice sempre più legata a Vinicio

Alice è sempre più legata a Vinicio ma questo rapporto potrebbe diventare pericoloso, soprattutto dopo che Roberto ha gelato Gagliotti. Michele ha cercato di mettere tutti in guardia sulla famiglia di Gennaro e continuerà a farlo, spingendo la giovane Giordano a stare attenta. Ma la figlia di Elena non gli darà retta e anzi continuerà a voler stare più vicino al giovane che pare le abbia completamente rubato il cuore. Ma come finirà? Sì metterà male per Ferri e la sua famiglia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.