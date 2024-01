Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 gennaio 2024: Zuleyha divorzia da Demir!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 15 al 21 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 15 al 21 gennaio 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il giovedì e la domenica alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 15 gennaio 2024

Betul scopre che Lutfiye ha il forte sospetto che Fekeli non sia morto a causa di un infarto. Intanto, la donna decide di donare alcuni vestiti dell'uomo ai braccianti in suo ricordo. Abdulkadir ed Hakan, invece, pensano che sia il momento di fare la loro prossima mossa: devono approfittare dell'assenza di Zuleyha per tentare di danneggiare l'azienda Yaman. Così, l'imprenditore si mette a ficcanasare in qualche fascicolo presente in ufficio, mentre Sabia lo guarda interrogativa.

Puntata in onda Martedì 16 gennaio 2024

Sermin acquista un'automobile americana di lusso, e non lo dice a nessuno. Soltanto Fusun ne è al corrente. Così, quando la vedono sfrecciare a bordo del nuovo veicolo, restano tutti a bocca aperta. Lutfiye e Saniye, invece, sospettano di lei. Intanto, la prima viene a sapere che Zuleyha è partita per Izmir, e comincia a preoccuparsi, nonostante la moglie di Gaffur tenti di rasserenarla. Poco dopo, sarà proprio la signora a chiamare Lutfiye per tranquillizzarla: sta bene ed è in compagnia di Hakan, che ha deciso di accompagnarla in questo viaggio.

Puntata in onda Mercoledì 17 gennaio 2024

Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove la prima è sicura che troverà le risposte che sta cercando sulla morte di Fekeli. Sermin e Fusun ne stanno parlando, ed Abdulkadir le sente; quest'ultimo, allarmato, decide di mettersi sulle loro tracce.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 18 gennaio 2024

Mentre a Villa Yaman è tutto nella norma, Azize ed il piccolo Adnan spariscono. I due hanno preso un taxi che è apparso davanti alla tenuta, e senza dire niente a nessuno, e senza che nessuno se ne accorgesse, sono andati a mangiare dei dolci in città. Quando si rendono conto della loro assenza, Gulten e Fadik restano sconvolte. Queste ultime si rivolgono a Fikret, che accorre in loro aiuto. Proprio quando vengono organizzate delle squadre di ricerca, la nonnina fa ritorno a casa.

Puntata in onda Venerdì 19 gennaio 2024

Anche il piccolo Adnan torna a Villa Yaman, però non è solo: con lui c'è Betul, che lo ha incontrato lungo la strada in città. Intanto, Zuleyha, che è giunta a Izmir insieme ad Hakan, è ancora determinata ad incontrare Hulya per avere le risposte a tutte le proprie inquietanti domande.

Puntate in onda Sabato 20 gennaio 2024

Fikret se la prende con un lavoratore distratto, e Cetin interviene per calmarlo. Il primo, tuttavia, reagisce talmente tanto male da spingere il secondo a licenziarsi. Intanto, Zuleyha torna alla tenuta dopo aver letto le lettere che Demir scriveva a Hulya. Fikret affronta a brutto muso anche lei, non avendo gradito che sia partita insieme ad Hakan: non si fida di lui. In un secondo momento, il rosso si dichiara a Betul, che lo fa sentire capito ed amato. Le signore del Circolo li osservano mentre si scambiano tenerezze. Il Gomusoglu, invece, comincia a pensare che l'Altun non dovrebbe pagare per le azioni del marito, così chiede ad Adbulkadir di annullare il piano che prevedeva l'esplosione della nave da carico dell'azienda Yaman. Il braccio destro, però, vuole fare di testa propria: la nave affonda ed il carico va perduto. Dopodiché, Zuleyha va a pranzo fuori con Hakan per parlare proprio del terribile accaduto, e per confessargli di volere il divorzio da Demir. Nel frattempo, Betul si arrabbia con Sermin perché ha utilizzato i soldi che era riuscita a frodare all'azienda per comprare un'automobile. Saniye assiste alla loro lite e comincia a farsi qualche domanda.

Puntate in onda Domenica 21 gennaio 2024

Zuleyha incontra l'avvocato Hayati e gli dice di aver deciso di procedere con il divorzio da Demir. Benché sia piuttosto titubante, alla fine l'uomo accetta. Intanto, a Villa Yaman, Lutfiye e Sermin leggono sul giornale l'annuncio della giovane in cui dichiara ufficialmente di aver scelto di porre fine al vincolo matrimoniale con il marito.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.