Terra Amara Anticipazioni 20 gennaio 2024: Fikret geloso di Zuleyha ed Hakan!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 20 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che dopo che Zuleyha ed Hakan hanno fatto scalpore sulla pista da ballo, Fikret prende una drastica decisione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 20 gennaio 2024, alle 14:30, Zuleyha invita Demir ad uscire allo scoperto, ed annuncia di essere determinata a chiedergli il divorzio. Così, cominciano a circolare dei pettegolezzi in merito alla relazione tra l’uomo e Hulya. Intanto, durante la cerimonia di fidanzamento di due giovani, la signora ed Hakan fanno scalpore con il loro lento in pista da ballo. Fikret, invece, si reca alla tenuta perché ha deciso di portare via Lutfiye ed il piccolo Kerem Ali, ma sta per succedere qualcosa di terribile…

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha vuole il divorzio!

Zuleyha ha preso una drastica decisione, ed è determinata come non mai ad andare fino in fondo. La giovane ha incontrato Hulya, l'ex fidanzata di Demir che si gettò dal quarto piano in preda alla disperazione quando lui la lasciò per un'altra, Filiz; alla luce di ciò, l'Altun ha capito di voler mettere un punto definitivo al proprio matrimonio. Infatti, venire a sapere di questa malefatta dello Yaman, le ha ricordato tutte quelle che, in passato, aveva fatto subire anche a lei. Stanca di dover essere associata ad una persona del genere, Zuleyha ha scelto di procedere con il divorzio.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ha un messaggio per Demir...

Dopo che la signora ha rivelato ad Hakan quali fossero le proprie intenzioni, Lutfiye e Sermin hanno letto sul giornale l'annuncio in cui l'Altun dichiarava di aver scelto di sciogliere il vincolo matrimoniale che la teneva ancora legata al marito. Le due sono rimaste di stucco, così come tutti coloro i quali lo hanno letto. La ragazza invita Demir, ancora disperso, ad uscire allo scoperto, per poter prendere definitivamente le distanze. Conseguentemente, per Cukurova iniziano a circolare delle voci in merito alla relazione che l'uomo ebbe con Hulya...

Fikret furioso con Zuleyha ed Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 gennaio 2024

Alla cerimonia di fidanzamento di due giovani, Zuleyha ed Hakan fanno scalpore. Questi ultimi si lasciano andare ad un lungo lento sulla pista da ballo, attirando l'attenzione dei presenti. Fikret, però, non reagisce per niente bene. Il rosso non riesce a fidarsi del Gumusoglu, e non riesce a capire come invece l'Altun possa dargli tanto credito. Fikrert, allora, capisce che ormai è il caso di prendere Lutfiye ed il piccolo Kerem Ali ed andare via dalla Villa. Tuttavia, proprio in quel momento, accadrà qualcosa di terribile alla piccola Leyla che sposterà l'attenzione su di lei...

