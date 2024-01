Terra Amara Anticipazioni 18 gennaio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Azize ed Adnan sono scomparsi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 18 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che non si sa più che fine abbiano fatto Azize ed Adnan. Zuleyha, invece, sta per fare un incontro che la turberà molto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il18 gennaio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, mentre a Villa Yaman è tutto nella norma, Azize ed il piccolo Adnan spariscono. I due hanno preso un taxi che è apparso davanti alla tenuta, e senza dire niente a nessuno, e senza che nessuno se ne accorgesse, sono andati a mangiare dei dolci in città. Quando si rendono conto della loro assenza, Gulten e Fadik restano sconvolte. Queste ultime si rivolgono a Fikret, che accorre in loro aiuto. Proprio quando vengono organizzate delle squadre di ricerca, la nonnina fa ritorno a casa. Poco dopo, anche il piccolo Adnan torna a Villa Yaman, però non è solo: con lui c'è Betul, che lo ha incontrato lungo la strada in città. Intanto, Zuleyha, che è giunta a Izmir insieme ad Hakan, è ancora determinata ad incontrare Hulya per avere le risposte a tutte le proprie inquietanti domande...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha, Lutfiye e Saniye in viaggio...

Zuleyha si è messa in viaggio verso Izmir insieme ad Hakan. Quest'ultimo ha deciso di accompagnarla, benché la giovane stia andando a far visita alla sorella, ossia l'ex fidanzata di Demir che tentò il suicidio quando lui la lasciò per un'altra, Hulya. Infatti, il Gumusoglu sa che quest'ultima non potrà tradirlo, dato che non parla più dal giorno dell'incidente. Il suo segreto continuerà ad essere al sicuro. Intanto, anche Lutfiye e Saniye sono partite, ma alla volta di Isparta. Le due sono sicure che qui riusciranno a scoprire la verità sulla misteriosa morte di Fekeli...

Terra Amara Anticipazioni: Azize ed Adnan si allontanano di nascosto...

Alla Villa, nonostante l'assenza dell'Altun, Lutfiye e Saniye, tutto procede come sempre. Purtroppo, però, sta per succedere qualcosa che metterà tutti i presenti in allarme. Azize ed il piccolo Adnan, senza avvisare nessuno e senza che nessuno se ne accorga, si allontanano da casa e salgono su di un taxi appostato lì fuori per dirigersi in città: vogliono andare a mangiare dei dolci. Ovviamente, nel momento in cui qualcuno si renderà conto della loro sparizione scoppierà il caos alla tenuta!

Azize torna a casa senza Adnan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 gennaio 2024

Gulten e Fadik sono in preda al panico. Le domestiche si sono accorte che la nonnina ed il bambino non sono né dentro casa né tantomeno in giardino. Gulten e Fadik, allora, avvisano immediatamente Fikret, il quale, capendo quanto sia grave la situazione, si affretta a raggiungere la Villa. Fikret prende subito in mano la situazione, perché consapevole del fatto che non ci sia tempo da perdere, e si mette ad organizzare una squadra di ricerca, quando riappare dal nulla Azize. Tutti sono felici di rivederla... ma dov'è Adnan? Poco dopo, per fortuna, Betul fa il proprio ingresso in scena con il bimbo: lo ha incontrato in città e lo ha riportato alla tenuta. Tutto è ben quel che finisce bene!

Zuleyha sconvolta dall'incontro con Hulya, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 gennaio 2024

Zuleyha ha deciso di raggiungere Izmir perché desiderosa d'incontrare Hulya. Quest'ultima è l'ex fidanzata di Demir che tentò il suicidio quando lui la lasciò per Filiz: si gettò dal quarto piano per la disperazione, ma, nonostante questa fosse la sua intenzione, non morì. Tuttavia, rimase paraplegica e muta. Hakan, il fratello di Hulya, sta accompagnando la giovane in questo suo viaggio, consapevole che, non potendo parlare, Hulya non potrà tradirlo e svelare la sua vera identità. Questo incontro turberà talmente tanto l'Altun che la spingerà a prendere una drastica decisione...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.