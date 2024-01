Terra Amara Anticipazioni 21 gennaio 2024: Leyla morirà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 21 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha sta pregando affinché Leyla si salvi, mentre il padre di Umit, Iskender, riceve un'inquietante telefonata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 21 gennaio 2024, alle 21:20, Fadik ha lasciato da sola la piccola Leyla sul terrazzo, e quest’ultima, gattonando verso la balaustra, si è sporta troppo ed è caduta di sotto. Dopo il grande spavento e la corsa in ospedale, Leyla viene finalmente dimessa. Per festeggiare, la famiglia organizza una serie di eventi di beneficienza. Intanto, in città, tutti parlano di Betul e Fikret come nuova coppia. Iskender, padre di Umit, invece, riceve una chiamata anonima in cui gli viene rivelato che la figlia non sarebbe morta in un incidente; allora l’uomo chiede ed ottiene la riesumazione del corpo…

Terra Amara Anticipazioni: Fikret pronto a lasciare la Villa!

Zuleyha ed Hakan, durante la cerimonia di fidanzamento di due giovani, si sono lasciati andare sulla pista da ballo, esibendosi in un lento. Fikret non l'ha presa per niente bene, tanto che ha deciso di andare a prendere Lutfiye ed il piccolo Kerem Ali per portarli via dalla Villa: era giunto il momento di trasferirsi altrove. Tuttavia, proprio quando la signora raggiungeva il cognato per chiedergli per quale ragione volesse lasciarla da sola, è accaduto qualcosa di terribile alla piccola Leyla che ha attirato l'attenzione su di lei...

Terra Amara Anticipazioni: Leyla cade dal balcone, ma sta bene!

Fadik si è distratta: è andata da Adnan, lasciando Leyla da sola sul balcone. La bambina si è messa a gattonare, ed ha raggiunto la balaustra; purtroppo, si è sporta troppo ed è caduta di sotto. Non appena se ne è resa conto, la domestica si è messa ad urlare. Sentendo le urla di Fadik, l'Altun e Fikret sono accorsi da lei, e si sono ritrovati davanti al corpicino immobile di Leyla, la quale era evidentemente precipitata giù dal terrazzo. Da lì la corsa in ospedale. La ragazza è disperata, e lo sarà fino a quando i medici non le diranno che Leyla è fuori pericolo, dunque può essere dimessa. Zuleyha tira un sospiro di sollievo, ed organizza una serie di eventi di beneficienza per festeggiare.

Iskender chiedere la riesumazione del corpo di Umit, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 gennaio 2024

Iskender, il padre di Umit, sta per ricevere una notizia che lo lascerà di stucco. Squilla il telefono, ed Iskender va a rispondere: è sorpreso perché non si aspettava che potesse essere una chiamata anonima, e soprattutto che il misterioso interlocutore lo abbia chiamato per rivelargli che la figlia non è morta in un incidente come era stato dichiarato. Sotto shock, l'uomo si rende conto che è il caso di andare fino in fondo a questa storia, e così chiede ed ottiene la riesumazione del corpo della Kahraman, affinché vengano effettuate ulteriori esami...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 15 al 21 gennaio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e il giovedì e la domenica alle 21:20.