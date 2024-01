Terra Amara Anticipazioni 17 gennaio 2024: Abdulkadir dà la caccia a Lutfiye e Saniye!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 17 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Abdulkadir si mette sulle tracce di Lutfiye e Saniye. Le due sono in pericolo?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 gennaio 2024, alle 14:10, Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove la prima è sicura che troverà le risposte che sta cercando sulla morte di Fekeli. Sermin e Fusun ne stanno parlando, ed Abdulkadir le sente; quest'ultimo, allarmato, decide di mettersi sulle loro tracce...

Terra Amara Anticipazioni: L'omicidio di Fekeli...

Fekeli è venuto casualmente a sapere che Mehmet Kara aveva mentito circa la sua identità. Così, determinato a vederci più chiaro, l'uomo ha puntato una pistola contro Abdulkadir, e lo ha spinto a vuotare il sacco. Quest'ultimo, però, ha soltanto finto di assecondarlo, e gli ha teso una trappola mortale. Fekeli pensava che stava per trovare le risposte a tutte le proprie domande, ed invece ha trovato la morte. Degli scagnozzi di Abdulkadir gli hanno conficcato una siringa contente del veleno nel collo, non lasciandogli scampo.

Terra Amara Anticipazioni: I sospetti di Lutfiye...

Il dottor Aykut ha confermato a Lutfiye che il padrino di Yilmaz è stato stroncato da un infarto. Per quanto la donna si fidi del parere del medico, non può fare a meno di pensare che la realtà sia ben diversa. Secondo Lutfiye, Fekeli non è morto a causa di un infarto, bensì perché qualcuno lo ha ucciso. Con il passare dei giorni, la zia di Fikret si è convinta che la propria teoria si quella esatta, e così ha deciso di andare fino in fondo a questa storia per vederci finalmente più chiaro: deve mettersi ad indagare e far venire a galla la verità.

Abdulkadir sulle tracce di Lutfiye e Saniye, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 gennaio 2024

Lutfiye è determinata come non mai a scoprire che cosa sia realmente accaduto a Fekeli, e sa che potrebbe trovare tutte le risposte che sta cercando ad Isparta. Pertanto, la donna decide di recarvisi, e Saniye decide di accompagnarla. Mentre le due si mettono in viaggio, Sermin e Fusun discutono proprio della loro partenza. Le amiche stanno spettegolando, ed Abdulkadir tende l'orecchio per ascoltare che cosa stanno dicendo. Allora, il braccio destro di Hakan capisce che è il caso di mettersi sulle tracce di Lutfiye e della moglie di Gaffur per impedire loro di scoprire la verità sul decesso dell'uomo prima che sia troppo tardi!

